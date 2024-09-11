 
الأربعاء 2024-09-11 11:02 م
 
 

إيجاز صحفي لوزيري الصحة والاتصال الحكومي غداً

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
الأربعاء، 11-09-2024 09:44 م

الوكيل الإخباري-   يعقد وزيرا الصحة، الدكتور فراس الهواري، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، إيجازاً صحفياً في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس.

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ويأتي الإيجاز الذي يعقد في وزارة الاتصال الحكومي، للحديث حوّل "السجل الوطني للسرطان معلومات وحقائق".

 
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