إيجاز صحفي لوزيري الصحة والاتصال الحكومي غداً

الوكيل الإخباري- يعقد وزيرا الصحة، الدكتور فراس الهواري، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، إيجازاً صحفياً في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس.

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