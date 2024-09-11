إيجاز صحفي لوزيري الصحة والاتصال الحكومي غداً

ويأتي الإيجاز الذي يعقد في وزارة الاتصال الحكومي، للحديث حوّل "السجل الوطني للسرطان معلومات وحقائق".
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