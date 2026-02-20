إيران تحذر: سنرد على أي عدوان عسكري ولن نكون البادئين بالحرب

وشددت طهران في رسالتها، مساء الخميس، على أنها لا تسعى إلى التوتر ولن تكون البادئة بالحرب، لكنها حذرت من أن جميع قواعد ومنشآت في المنطقة ستعد أهدافا مشروعة في حال تعرضها لعدوان عسكري.
وأضافت الرسالة أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق باكورة فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في المفرق
-
أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء
-
الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية
-
انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان
-
انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد
-
بدء فعاليات "أماسي رمضان" في مادبا
-
عجلون: مبادرات تطوعية تعزز جهود الحفاظ على البيئة خلال رمضان
-
ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة