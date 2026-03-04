الأربعاء 2026-03-04 01:05 م

إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن واستعدادها لحرب طويلة

إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن واستعدادها لحرب طويلة
إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن واستعدادها لحرب طويلة
 
الأربعاء، 04-03-2026 12:02 م
الوكيل الإخباري-   قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، الأربعاء، إن بلاده لا تنوي التفاوض مع الولايات المتحدة، وإنها مستعدة لحرب طويلة.اضافة اعلان


وأضاف محمد مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي ثقة في الأميركيين، ولا يوجد أي أساس للتفاوض معهم، يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودولًا في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.

ونفذت إيران حظرًا بحريًا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل، ردًا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان

الار

شؤون برلمانية أبو رمان: كلمة كتلة مبادرة حول الضمان لا تمثلني

5 طرق لإضافة الكولاجين إلى روتين العناية بالبشرة

المرأة والجمال 5 طرق لإضافة الكولاجين إلى روتين العناية بالبشرة

أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار

ز

أخبار محلية وزير الخارجية: لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن منذ الحرب على غزة

خطوات للحفاظ على ترطيب بشرة الجسم في رمضان

المرأة والجمال خطوات للحفاظ على ترطيب بشرة الجسم في رمضان

رسالة هامة للعرب والمسلمين من شيخ الأزهر .. وهذا ما جاء فيها

عربي ودولي رسالة هامة للعرب والمسلمين من شيخ الأزهر .. وهذا ما جاء فيها

و

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه رسالة للأردنيين



 






الأكثر مشاهدة