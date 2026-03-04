إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن واستعدادها لحرب طويلة

12:02 م

الوكيل الإخباري- قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، الأربعاء، إن بلاده لا تنوي التفاوض مع الولايات المتحدة، وإنها مستعدة لحرب طويلة.





وأضاف محمد مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي ثقة في الأميركيين، ولا يوجد أي أساس للتفاوض معهم، يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودولًا في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.



ونفذت إيران حظرًا بحريًا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.



والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل، ردًا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.





