إيران تهدد باستهداف منشأتين أردنيتين و9 منشآت عربية

الوكيل الإخباري- نشر الإعلام الإيراني صورا لـ11 منشأة مهمة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في الأردن ودول الخليج العربية، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت الطاقة داخل إيران.





وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية في خبرها، الاثنين، أن هذه المنشآت قد تُستهدف في حال وقوع هجوم على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.



وشملت هذه المنشآت التي وُصفت بأنها "بنية تحتية حساسة" في المنطقة: محطة الزور للطاقة وتحلية المياه في الكويت، ومحطة براكة النووية ومحطة الطويلة للتحلية في الإمارات، ومحطة رأس الخير للطاقة والتحلية ومحطة الشعيبة في السعودية.



كما تضمنت محطتي العقبة والسمرا الحراريتين في الأردن، ومحطة الدور في البحرين، إضافة إلى محطات أم الحول ورأس لفان ورأس قرطاس في قطر.



والأحد، هدد ترامب "بتدمير إيران"، مؤكدا أن الإنذار الذي وجهه بشأن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية "ستكون نتائجه جيدة جدا"، في إطار الحرب التي تشنها واشنطن وإسرائيل على إيران.



من جانبها، أعلنت إيران أن أي هجوم على شبكاتها الكهربائية سيُقابل برد يستهدف منشآت الطاقة في المنطقة.





