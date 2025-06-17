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إيرلندا ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم"

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، اختيار جمهورية إيرلندا ضيف الشرف الدورة السادسة للمهرجان التي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 تموز المقبل والمخرج جيم شيريدان ضيف قسم "الأول والأحدث" لهذا العام.

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وأوضحت إدارة المهرجان في بيان اليوم الثلاثاء، أن التجربتين الثريتين للسينما العربية والأيرلندية تتلاقيا في عمق معالجتهما للموضوعات الإنسانية والمعنية بقضايا الهوية والذاكرة في إطار "تيمة" هذه الدورة "عالم خارج النص".


وأشارت الى أن المهرجان يتيح بمساحات مشتركة للتلاقي الإنساني ويجسد حس المسؤولية الجماعية، حيث تتداخل الروايات الأيرلندية والعربية لتقدم كل منهما منظورا غير تقليدي عن الصراعات الفردية والجماعية والتعبير والبحث عن الحقيقة والأمل.

 
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