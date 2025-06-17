إيرلندا ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم"

وأوضحت إدارة المهرجان في بيان اليوم الثلاثاء، أن التجربتين الثريتين للسينما العربية والأيرلندية تتلاقيا في عمق معالجتهما للموضوعات الإنسانية والمعنية بقضايا الهوية والذاكرة في إطار "تيمة" هذه الدورة "عالم خارج النص".
وأشارت الى أن المهرجان يتيح بمساحات مشتركة للتلاقي الإنساني ويجسد حس المسؤولية الجماعية، حيث تتداخل الروايات الأيرلندية والعربية لتقدم كل منهما منظورا غير تقليدي عن الصراعات الفردية والجماعية والتعبير والبحث عن الحقيقة والأمل.
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