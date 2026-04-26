إيصال الكهرباء لـ1981 منزلاً و318 موقعاً ضمن مشاريع كهربة الريف العام الماضي

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، تقرير إنجازات مديرية كهربة الريف خلال عام 2025، مستعرضةً حجم التقدّم المُتحقّق في إيصال التيار الكهربائي للمناطق الريفية والنائية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية أسهمت في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.





وأكدت الوزارة في تقريرها أن مشروع كهربة الريف واصل خلال عام 2025 أداء دوره التنموي بوصفه أحد المشاريع الوطنية الرائدة، من خلال تطوير شرائح المستفيدين وتوسيع نطاق الخدمات المُقدّمة، بما يدعم تنمية الريف والبادية، ويحد من الفقر والبطالة، ويعزّز استدامة الطاقة وخدمة المجتمعات المحلية، عبر أنظمة طاقة مُتجدّدة غير مربوطة على الشبكة شملت العديد من المزارعين والجمعيات، إلى جانب تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة لذوي الدخل المحدود.



وبحسب التقرير، بلغت الكلفة المالية للموافقات التي أُقرّت من خلال فلس الريف لإيصال التيار الكهربائي خلال العام الماضي نحو (12,693,625) دينار، استفاد منها (1981) منزلاً و(318) موقعاً، عبر الشبكات الاعتيادية، ومن خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة، في إطار تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين وصول الخدمة الكهربائية داخل وخارج حدود التنظيم.



وأشار التقرير إلى أن فلس الريف أسهم في توسيع خدمات الشبكة الكهربائية لتشمل مختلف الشرائح السكانية، حيث جرى إيصال الكهرباء إلى (427) منزلاً ضمن التجمعات المكوّنة من (5) منازل، بكلفة مالية مقدارها (2,395,920) دينار، والموافقة على شريحة من التجمعات المكوّنة من 3 منازل بحد أدنى، حيث بلغ إجمالي عدد المنازل (619) منزلاً، بكلفة مالية مقدارها (1,545,946) دينار، إضافة إلى خدمة (827) منزلاً ضمن شريحة المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم بكلفة مالية مقدارها (606,425) دينار.



وشملت الإنجازات إيصال الخدمة إلى (108) منازل للأسر العفيفة داخل حدود التنظيم بكلفة (116,562) دينار، إلى جانب تنفيذ مشاريع لرفع قدرات محطات التحويل لمعالجة ضعف التيار وتقليل الفاقد الكهربائي بكلفة مقدارها (225,263) دينار، وإنارة الطرق المؤدية إلى (37) مقبرة بكلفة مقدارها (274,368) دينار للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.



ولفت التقرير إلى دعم فلس الريف للقطاع الزراعي بما في ذلك مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك الواقعة ضمن مناطق جيوب الفقر، إضافة إلى المزارع التي تتضمن آباراً ارتوازية وخارج حدود التنظيم، حيث بلغ إجمالي المزارع المستفيدة (56) مزرعة بكلفة مالية مقدارها (652,573) دينار، إلى جانب دعم (63) مشروعاً إنتاجياً وصناعياً واستثمارياً بكلفة مقدارها (1,877,961) دينار، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.



كما شملت المشاريع المدعومة إيصال التيار الكهربائي لمرافق حكومية وأمنية ومدارس وجمعيات تعاونية وزراعية وخيرية بكلفة إجمالية بلغ مقدارها (4,188,778) دينار، بما يعكس دور فلس الريف في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.



وفي مجال الطاقة المتجددة، بيّن التقرير أن الوزارة طرحت عطاءً لتركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ(500) منزل للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الكهرباء الشهرية ما يسهم في تحسين المستوى المعيشي، كما جرى تنفيذ مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة للمصابين العسكريين، استفاد منه (1493) منتفعاً، إضافة إلى تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة بالشبكة لـ(13) منزلاً لأسر عفيفة خارج التنظيم بكلفة (52) ألف دينار.



وفي جانب كفاءة الطاقة، واصلت الوزارة تنفيذ مشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية في البلديات بوحدات موفّرة للطاقة LED بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وبمساهمة سنوية من فلس الريف تبلغ (5) ملايين دينار، حيث ساهم هذا المشروع في تحقيق وفر مالي على البلديات ما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث بلغ إجمالي وحدات الإنارة المستبدلة في بلديات المملكة (521,168) وحدة.



وأشار التقرير إلى أنه تم خلال عام 2025 إجراء تعديلات على أسس فلس الريف لتعزيز كفاءة الدعم وتوسيع أثره التنموي، شملت إنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل التي تخدم المدن الصناعية والمشاريع الجديدة أو المتوسعة بنسبة مساهمة تصل إلى 25% وبسقف (60) ألف دينار.



كما تضمنت التعديلات الموافقة على إيصال التيار الكهربائي أو المساهمة في رفع قدرات محطات التحويل للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية والفنادق الواقعة خارج حدود التنظيم، وربط سقف المساهمة بعدد فرص العمل الأردنية التي يوفرها المشروع، بما يعزز توجيه الدعم نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.



وأشار التقرير إلى أنه تمت الموافقة خلال عام 2025 على مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة بقدرة 3.6 كيلو واط ذروة لمنازل ذوي الشهداء من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديراً لتضحياتهم، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.



وفي إطار دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم، تستهدف الوزارة تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ(1000) منزل خلال الأعوام 2026–2030، بكلفة تقديرية تبلغ (1.5) مليون دينار، وذلك استكمالاً لالتزام الوزارة الذي أعلنته خلال القمة العالمية للإعاقة عام 2025، بما يعكس التزامها بدعم الفئات الأكثر حاجة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الطاقة.





