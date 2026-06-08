إيعاز من وزير العمل

الوكيل الإخباري- افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين المبنى الجديد لمديرية عمل إربد.

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وأكد الوزير بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة إبراهيم الساكت ومدير المديرية سالم بني سلامة على حرص الوزارة توفير موقع للمديرية يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوعز الوزير للمديرية ضرورة تبسيط الإجراءات والإسراع في إنجاز معاملات المراجعين توفيرا لوقتهم وجهدهم، خلصة بعد تزويد المديرية بكوادر إضافية.



وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع باقي الجهات الحكومية الشريكة مع الوزارة لتسهيل الاجراءات على المراجعين لاستكمال كافة المتطلبات لمعاملاتهم.



كما أوعز البكار لموظفي المديرية إلى توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات.



وفيما يتعلق بالتفتيش على مننشآت القطاع الخاص أشار إلى أن عملية التفتيش الكترونية وموثقة بالفيديو صوت وصورة لضمان سلامة الإجراءات.



وشدد على أهمية دور مديرية العمل من خلال قسم التشغيل في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في محافظة اربد ودعوة القطاع الخاص إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل.