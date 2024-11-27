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إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى

جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 27-11-2024 10:58 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة تابعت منذ يوم أمس، الحالة الإنسانية للحاجة وضحى الشهاب والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان

     
                        
وأضافت بني مصطفى أن فريقا مختصا تابعا للوزارة توجه لمنزل الحاجة وضحى، لإجراء الكشف الحسي، والوقوف على حالتها الصحية والاجتماعية، موضحة أنه بناء على تقرير تم رفعه لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي أوعز بتأمين مسكن لها، وتم نقلها لأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعيون في العاصمة عمان، لإجراء الفحوصات اللازمة لها، حيث أُجريت لها عملية لإحدى عينيها، فيما سيتم إجراء عملية أخرى للعين الثانية يوم الأحد المقبل.
              

وبينت أن فريق الوزارة رافق الحاجة وضحى للمركز الطبي، للوقوف على حالتها الصحية ومتابعتها وتقديم الخدمات التي تحتاج إليها كافة.


وأشارت بني مصطفى إلى أن فريق وزارة التنمية الاجتماعية قام بتأمين الحاجة وضحى بالعلاجات والمستلزمات، وتقديم المساعدات العينية والمادية، مؤكدة أن الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن هي جزء من الدور الذي تقوم به الوزارة حيال الفئات الضعيفة والهشة، التي تعمل الحكومة على تحسينها وتطويرها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
 
gnews

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