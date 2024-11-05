إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش

الوكيل الإخباري- أوقفت مديرية الصحة في محافظة جرش اليوم الثلاثاء، العمل في المركز الصحي الشامل.

وقال مدير الصحة الدكتور محمد الطحان، إنه سيتم إيقاف العمل في المركز اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للقيام بأعمال توسعة وصيانة شاملة للمركز.

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