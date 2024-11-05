إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش

وقال مدير الصحة الدكتور محمد الطحان، إنه سيتم إيقاف العمل في المركز اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للقيام بأعمال توسعة وصيانة شاملة للمركز.
وأشار الطحان إلى أن المرضى بإمكانهم مراجعة أي من المراكز الصحية المجاورة خلال فترة التوقف، لضمان استمرار حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
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