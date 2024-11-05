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إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش

المركز الصحي الشامل في جرش
المركز الصحي الشامل في جرش
الثلاثاء، 05-11-2024 11:01 م

الوكيل الإخباري-    أوقفت مديرية الصحة في محافظة جرش اليوم الثلاثاء، العمل في المركز الصحي الشامل.
وقال مدير الصحة الدكتور محمد الطحان، إنه سيتم إيقاف العمل في المركز اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للقيام بأعمال توسعة وصيانة شاملة للمركز.

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وأشار الطحان إلى أن المرضى بإمكانهم مراجعة أي من المراكز الصحية المجاورة خلال فترة التوقف، لضمان استمرار حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

 
gnews

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