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إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 09:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور عن إيقاف حركة المسافرين المغادرين والقادمين عبر جسر الملك حسين ليوم غد الخميس الموافق 20/2/2025.اضافة اعلان


وقالت الإدارة إنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر في حال تم استئناف العمل، راجية متابعة صفحتها الرسمية على “فيسبوك” لمعرفة كل ما هو جديد.
 
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