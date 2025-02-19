إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس

وقالت الإدارة إنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر في حال تم استئناف العمل، راجية متابعة صفحتها الرسمية على “فيسبوك” لمعرفة كل ما هو جديد.
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