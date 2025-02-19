إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور عن إيقاف حركة المسافرين المغادرين والقادمين عبر جسر الملك حسين ليوم غد الخميس الموافق 20/2/2025. اضافة اعلان





وقالت الإدارة إنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر في حال تم استئناف العمل، راجية متابعة صفحتها الرسمية على “فيسبوك” لمعرفة كل ما هو جديد.