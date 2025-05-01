الخميس 2025-05-01 05:56 م
 

إيقاف خدمات الشهادات المسجلة مسبقا لـ"الأحوال المدنية" في مراكز الخدمات الحكومية

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
 
الخميس، 01-05-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مراكز الخدمات الحكومية، الخميس، إيقاف تقديم خدمات الشهادات المسجلة مسبقاً والقيود التابعة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات فيها.

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي نظراً لتحول هذه الخدمات إلى الشكل الإلكتروني من خلال منصة "سند".

 
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