إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات في مراكز الخدمات الحكومية

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الوكيل الإخباري- تعلن مراكز الخدمات الحكومية عن إيقاف كافة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات في جميع المراكز، وذلك اعتبارًا من اليوم، ولحين الانتهاء من التحديثات الجارية على الأنظمة. اضافة اعلان





ويأتي هذا التوقف المؤقت ضمن جهودنا المستمرة للحفاظ على مستوى تقديم الخدمة ضمن المعايير التي يتم العمل عليها، وللحفاظ على رضا المواطنين، بما يواكب تطلعاتكم واحتياجاتكم، ويحقق تجربة خدمية حكومية متميزة.



كما نود التأكيد على أن مراكز الخدمات الحكومية ستواصل تقديم باقي الخدمات كالمعتاد طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، ومركز المطار على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.