إيقاف 3 منشآت عن العمل بإربد لضبط مواد منتهية الصلاحية

وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإجراءات جاءت خلال جولة تفتيشية مكثفة تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان، حيث تم ضبط المواد المخالفة لعدم وجود تواريخ صلاحية عليها ولانتهاء صلاحيتها مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
وأكد الحوامدة أن اللجنة مستمرة في عملها الرقابي لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية ليتم التعامل معها فوراً حفاظا على الصحة العامة.
من جهة أخرى، ضبطت كوادر مدير الشؤون الصحية والبيئة في بلدية إربد الكبري 500 كيلو بطاطا غير صالحة للاستهلاك.
قال مدير مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن كواد البلدية، وبالتعاون مباحث شرطة البيئة، تمكنت من ضبط 500 كيلو بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري، ومصابة بالعفن والفطريات.
وبين أنه جرى إتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول، وتم ضبطها مع أحد سيارات الباعة المتجولين.
وأكد العمري، أن كواد البلدية تعمل على 3 ورديات يوميا لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، للتأكد من صحة المواد المباعة للمواطنين، وسواصل البلدية تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.
-
أخبار متعلقة
-
مقترحات لحلول مرورية لحل أزمة دوار الثقافة في إربد
-
إطلاق ليالي رمضان في جرش الخميس
-
النائب زهير الخشمان يكتب.. خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية الطارئة موقف حاسم في لحظة مصيرية
-
ضبط سائق قاد مركبته بصورة استعراضية ومتهورة في الزرقاء
-
المستشفيات الخاصة تستقبل 22 طفلا من جرحى غزة
-
الأوقاف تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية
-
وزير التربية يوضح حول حادثة حرق طفل داخل مدرسة بالرصيفة
-
حوارية في إربد حول الجرائم الإلكترونية