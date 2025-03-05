إيقاف 3 منشآت عن العمل بإربد لضبط مواد منتهية الصلاحية

الوكيل الإخباري- أوقفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد 3 منشآت عن العمل؛ إثر ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها اللجنة اليوم الأربعاء.

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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإجراءات جاءت خلال جولة تفتيشية مكثفة تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان، حيث تم ضبط المواد المخالفة لعدم وجود تواريخ صلاحية عليها ولانتهاء صلاحيتها مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.



وأكد الحوامدة أن اللجنة مستمرة في عملها الرقابي لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية ليتم التعامل معها فوراً حفاظا على الصحة العامة.

من جهة أخرى، ضبطت كوادر مدير الشؤون الصحية والبيئة في بلدية إربد الكبري 500 كيلو بطاطا غير صالحة للاستهلاك.



قال مدير مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن كواد البلدية، وبالتعاون مباحث شرطة البيئة، تمكنت من ضبط 500 كيلو بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري، ومصابة بالعفن والفطريات.