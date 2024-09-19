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إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد

تنويه من اي فواتيركم
تنويه من اي فواتيركم
الخميس، 19-09-2024 06:22 م
الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية -    اعلنت ادارة موقع وتطبيق إي فواتيركم عن توقف خدمات الدفع الالكتروني للمواطنين يوم الجمعة الموافق 20-9-2024 لمدة ساعتين .اضافة اعلان


وقالت الادارة في بيان : "نود إبلاغكم بأن خدمات الدفع الإلكتروني عبر  إي فواتيركم ستكون متوقفة لإجراء أعمال الصيانة يوم الجمعة الموافق 20-9-2024 لمدة ساعتين, وذلك من الساعة 01:00 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 03:00 فجراً.".
 
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