إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد

06:22 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت ادارة موقع وتطبيق إي فواتيركم عن توقف خدمات الدفع الالكتروني للمواطنين يوم الجمعة الموافق 20-9-2024 لمدة ساعتين . اضافة اعلان





وقالت الادارة في بيان : "نود إبلاغكم بأن خدمات الدفع الإلكتروني عبر إي فواتيركم ستكون متوقفة لإجراء أعمال الصيانة يوم الجمعة الموافق 20-9-2024 لمدة ساعتين, وذلك من الساعة 01:00 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 03:00 فجراً.".