ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا

وخلال فعاليات الاجتماع، تم تعيين سيدة الأعمال الأردنية تغريد النفيسي عضو مجلس الأمناء في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مفوضة عن منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، تقديرا لدورها الفاعل ومساهماتها في دعم وتمكين سيدات الأعمال في المنطقة.
كما قام وفد الائتلاف بزيارة سفارة المملكة في أثينا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن واليونان، والتحضير لتبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالي السياحة والزراعة.
