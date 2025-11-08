السبت 2025-11-08 04:19 م
 

ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا

و
جانب من المشاركة
 
السبت، 08-11-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- شارك ائتلاف سيدات الأعمال الأردني ممثلا برئيسته الدكتورة حنايا نحاس، في الاجتماع السنوي لمنظمة رياديات الأعمال العالمية (FCEM)، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان "ثمانون عاما من الريادة من أجل تنمية مستدامة".

اضافة اعلان


وخلال فعاليات الاجتماع، تم تعيين سيدة الأعمال الأردنية تغريد النفيسي عضو مجلس الأمناء في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مفوضة عن منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، تقديرا لدورها الفاعل ومساهماتها في دعم وتمكين سيدات الأعمال في المنطقة.


كما قام وفد الائتلاف بزيارة سفارة المملكة في أثينا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن واليونان، والتحضير لتبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالي السياحة والزراعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "النزاهة" تلتقي وفداً من طلبة ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد

ا

أخبار محلية "أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل

ا

شؤون برلمانية العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية

ا

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً

رفل

فن ومشاهير فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها

ا

أخبار محلية 248 ألفا و343 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية

فعفعفعفعف

منوعات مصر.. قرار مفاجئ من المتحف الكبير

ت

أخبار الشركات "سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى



 
 





الأكثر مشاهدة