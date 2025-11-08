ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا

الوكيل الإخباري- شارك ائتلاف سيدات الأعمال الأردني ممثلا برئيسته الدكتورة حنايا نحاس، في الاجتماع السنوي لمنظمة رياديات الأعمال العالمية (FCEM)، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان "ثمانون عاما من الريادة من أجل تنمية مستدامة".

وخلال فعاليات الاجتماع، تم تعيين سيدة الأعمال الأردنية تغريد النفيسي عضو مجلس الأمناء في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مفوضة عن منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، تقديرا لدورها الفاعل ومساهماتها في دعم وتمكين سيدات الأعمال في المنطقة.