ابتعاث 4 آلاف معلم ضمن الفوج الثالث من دبلوم ما قبل الخدمة

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، ابتعاث 4000 معلم ضمن الفوج الثالث من دبلوم ما قبل الخدمة، ضمن شواغر الوزارة للعام الدراسي 2025/2024.

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كما أظهر زيادة عدد التخصصات من 5 إلى 7 تخصصات لتشمل تخصصات معلم صف اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية "تاريخ وجغرافيا"، والدراسات الإسلامية.



وأوضح التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء بخصوص قطاع التعليم العام في إطار التوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة، تخريج الفوج الثاني من طلبة دبلوم ما قبل الخدمة من المعلمين، البالغ عددهم 2059 طالبا من أربع جامعات حكومية هي اليرموك والأردنية والهاشمية ومؤتة، والبدء في إجراءات تعيينهم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.



كما تم الانتهاء من إنشاء 8 مدارس جديدة مراعية لمتطلبات التعليم الدامج تحتوي على 172 غرفة صفية و 11 غرفة لرياض الأطفال/ المستوى الثاني، وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الطلب المتزايد على المدارس نتيجة للنمو السكاني وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.



وأشار التقرير الى الاستمرار بتنفيذ برامج التعليم غير النظامي "برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، برنامج التعليم الاستدراكي، وبرنامج تعليم الكبار ومحو الأمية حيث تم عقد جلسات تعليمية وإرشادية ومهارات حياة لـ 4034 دارسا ودارسة من الطلبة المتسربين من التعليم من عمر 12-18 عاما للذكور و12-20 عاما للإناث في 204 مراكز ، وتنفيذ الحصص التعليمية لبرنامج التعليم الاستدراكي لـ 1361 دارسا ودارسة من الفئة العمرية 9-12 عاما في 76 مركزا، وتنفيذ برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية الذي استفاد منه 2021 دارسا ودارسة من عمر 15 عاما فأكثر في 177 مركزا.



وفي إطار الجهود لتحسين قدرات الطلبة وإعدادهم للاختبارات الدولية، تم الانتهاء من إجراء الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الرابع بمشاركة 149184 طالبا وطالبة في المباحث الأساسية الأربعة: "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الرياضيات والعلوم".



كما تم الانتهاء من عقد الاختبار التقييمي لمبحثي اللغة العربية والرياضيات بمشاركة 164551 طالبا وطالبة من الصف الثالث الأساسي، حيث ستساهم النتائج في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور وتحسين جودة التعلم، بالإضافة إلى دعم صناع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة عند الحاجة.



وأوضح التقرير، انه تم تطبيق نظام ضمان الجودة الإلكتروني في رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وفي إطار المرحلة الأولى تم تنفيذ زيارات تقييمية لـ 499 مدرسة حكومية وخاصة، ويجري العمل حاليا على تصنيف المدارس بناء على نتائج التقييم.



وتم الانتهاء من استحداث 164 شعبة جديدة لرياض الأطفال المستوى الثاني، والعمل على تعزيز البيئة التعليمية الإيجابية في شعب رياض الأطفال من خلال توزيع أدوات التعلم والتعليم الألعاب الداخلية على 500 شعبة رياض أطفال موزعة على 291 مدرسة حكومية.