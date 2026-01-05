الإثنين 2026-01-05 04:21 م

ابناء الوطن في جدة بحالة استنفار دعما للنشامى

الإثنين، 05-01-2026 03:38 م

الوكيل الإخباري-   رفع ابناء الوطن بمدينة جدة وفي المملكة العربية السعودية من درجة الاستعداد القصوى من اجل الوقوف خلف نشامى الوطن خلال مشاركة منتخبنا تحت 23 سنة بنهائيات كاس اسيا لكرة القدم والتي سوف تنطلق يوم غد بمدينة جدة

وتم اطلاق " جروب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين ابناء الوطن وتجهيز بطاقات الدخول من خلال شراء البطاقات الكترونيا ليكون الجميع بمكان واحد فوق المدرجات وتم تجهيز اعلام الوطن لترفع في الملاعب لرفع معنويات شباب المنتخب الوطني


ويتولى مجموعة من ابناء الوطن ابناء الجالية الاردنية في جدة اعداد مثل هذه الترتيبات حيث تم تشكيل لجنة عمل قوامها السادة : حسن الصاوي والدكتور بكر باشا وثائر المساعيد ويوسف عقل
ويتواصل ابناء الجالية الاردنية مع كافة ابناء الوطن القادمين من الاردن وجدة بهدف تقديم كل اشكال المساعده والدعم لهم 


وسبق لرابطة مشجعي المنتخبات والاندية الاردنية في جدة والسعودية ان ساندت العديد من المنتخبات في مشاركات سابقه


وتحاول الرابطة تامين حضور جماهيري جيد في مباراة الافتتاح للاردن امام فيتنام وذلك لانها ستقام خلال توقيت يكون الجميع ملتزم بالعمل حيث ستبدا المباراة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد بينما سوف يتضاعف حجم الجمهور في باقي المباريات لانها ستقام في المساء


وسوف ينظم مجموعة من ابناء الجاليه الاردنية مادبة عشاء للقادمين من خارج جدة تقديرا لهم و لحرصهم على التواجد من اجل دعم النشامى

 
 


[2:25 م، 2026/1/5] الصحفي مجدي الباطية: في معلومة حوت ؟ [3:30 م، 2026/1/5] عامر السرطاوي: الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم لتطوير مركز الطوارئ (911) في دولة فلسطين

