ابو حديثة الحياري يعلن دعمه المطلق لقائمة الاتحاد الوطني برفقة وجهاء وأهالي السلط بحضور الكابتن الخشمان

الوكيل الإخباري- اكد النائب السابق الشيخ خالد الحياري "ابو حديثة" دعمه المطلق والكامل لحزب الاتحاد الوطني في جمع كبير ضم قيادات من الحزب، وسط حضور مهيب من أهالي ووجهاء السلط.



جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد مساء الجمعة بمضافة سعادة النائب السابق خالد الحياري ابو حديثة، الذي أكد دعمه ومساندته لقائمة الاتحاد الوطني قائلا :" ان هذا الحزب هو حزبي، وابشروا بالي اجيتوا فيه".



وأضاف اننا مقبلين على استحقاق دستوري في ٩/١٠، وأننا نقف مع رؤية الحزب الذي يدعم الشباب، داعيا الجميع المشاركة بالعملية الانتخابية وتطبيق رؤية جلالة الملك في توسيع قاعدة المشاركة في الأحزاب والانتخابات النيابية المقبلة.



بدوره قال رئيس حزب الاتحاد الوطني ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان خلال اللقاء، ان الظروف و التحديات التي تواجه دولتنا تحتاج منا بذل مزيد من الجهود في سبيل نهضة وطننا ورفعته.



وتابع إلى أننا اليوم أمام منعطف هام ومختلف في حياة الدولة الأردنية، لافتا الى ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون ترجمة واقعية لجملة الإصلاحات السياسية التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



واكد الكابتن محمد الخشمان على أن حزب الاتحاد الوطني أخذ على عاتقه حمل هموم الوطن والمواطن عبر برنامجه الإصلاحي ورؤيته المستقبلية نحو التغير ولتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وليكون شعاره ( الله ، الوطن ، الملك ).



واعرب الكابتن الخشمان بأسم الحزب وأعضائه عن شكره و تقديره لهذه الاستضافة الكريمة التي جاءت بمبادرة طيبة من ابناء السلط و في مقدمتهم الشيخ خالد الحياري أبو حديثة، داعيا الحضور بهذه المناسبة إلى دعم ومساندة قائمة الاتحاد الوطني لتكون ممثلة لهم تحت قبة البرلمان.



وأكد الخشمان بحضور أمين عام حزب الاتحاد الوطني علي الزبون، على أهمية تحريض المواطنين و توعيتهم بأهمية مشاركتهم في الانتخابات النيابية لافتا الى ان قائمة "الاتحاد الوطني " مُشَكلة من مجموعة من شباب و شخصيات لها باع طويل في خدمة الوطن والمواطن.



من جانبه استعرض امين عام حزب الاتحاد الوطني علي الزبون، برنامج الحزب و رؤيته المستقبلية لافتا الى أن حزب الاتحاد الوطني من الأحزاب التي واكبت التطورات التي مر بها الأردن منذ عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين الباني وحتى هذه الفترة.



كما استعرض الزبون، أبرز الإنجازات و التطورات التي شهدها حزب الاتحاد الوطني، مبينا أن دور الأحزاب وتمكينها مبني على التدرج وصولا لحكومات حزبية منتخبة قادرة على أحداث التغيير المنشود، وعليه تم تخصيص ٤١ مقعد للأحزاب في هذه الانتخابات.

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