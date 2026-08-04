اتحاد التايكواندو ينهي ترتيبات تنظيم بطولة الحسن الدولية

ويغلق الخميس المقبل باب التسجيل للمشاركة في البطولة، إذ سجل لغاية الآن نحو 700 لاعب ولاعبة من مختلف الدول.
وينتظر أن يشارك في البطولة لاعبون من الأردن، وفلسطين، وسلطنة عمان، والبحرين، وسورية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والمغرب، ومصر، واليمن، ولبنان، وقطر، والسعودية، وتركيا، والولايات المتحدةو كندا، وألمانيا، وروسيا، والهند، وغينيا، إضافة إلى منتخب اللاجئين، في تأكيد على الحضور الدولي المتزايد للبطولة وقدرتها على استقطاب لاعبين من مختلف القارات.
وبدأت المنتخبات المشاركة بالتوافد إلى عمان، حيث وصل المنتخب الفلسطيني للمشاركة في البطولة، فيما يواصل المنتخب البحريني معسكره التدريبي في الأردن.
وتكتسب البطولة أهمية كبيرة بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني، كونها تمنح المشاركين نقاطا تصنيفية دولية تسهم في تحسين مراكزهم في التصنيف العالمي، ما يجعلها محطة مهمة في طريق التأهل إلى الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
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