اتحاد الجمعيات الخيرية و"التدريب المهني" يبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع مؤسسة التدريب المهني لتعزيز التعاون في برامج تدريبية وطنية تستهدف الشباب والسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل العمل الخيري نحو بعد تنموي وإنتاجي يواكب مهارات المستقبل.

وأكد رئيس الاتحاد العام عامر الخوالدة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد، حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المختلفة ومنها التدريب المهني بما ينعكس إيجابا على الجمعيات المنتشرة في المملكة، مبينا ضرورة إطلاق برنامج وطني لتدريب الشباب والشابات في المحافظات مع مواكبة التطورات التكنولوجية مثل المركبات الكهربائية وعدم الاقتصار على المهن التقليدية إلى جانب دعم برامج تدريب السيدات في مجالات التجميل والخياطة وغيرها.



كما أكد أهمية تعميم التعاون على الجمعيات وحصر احتياجاتها تمهيدا لإعداد برامج متخصصة، وكذلك وجود الحاجة لبناء قدرات الجمعيات الخيرية في قطاعاتها المتعددة ورفع قدرات العاملين فيها في مجال كتابة المشاريع والتشاركية بين المؤسسات الوطنية وتقديم التنمية لوطننا والمجتمع.



وقال الخوالدة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل بناء شراكة استراتيجية تهدف إلى الانتقال بالعمل الخيري نحو بعد تنموي إنتاجي من خلال تمكين الجمعيات الخيرية المنتشرة في محافظات المملكة والبالغ عددها نحو 7000 جمعية من الاستفادة من برامج وخدمات مؤسسة التدريب المهني.



وبين أنه تم التأكيد على أهمية إطلاق برنامج وطني مشترك يستهدف الشباب والشابات والسيدات وذوي الإعاقة في مختلف المحافظات مع التركيز على التخصصات الحديثة ومهارات المستقبل وتطوير مبادرات العمل الريادي والعمل عن بعد إضافة إلى إمكانية إنشاء مشاغل تدريبية ثابتة أو متنقلة في المناطق النائية وفق احتياجات سوق العمل.



وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم من أجل التحول من العمل الخيري إلى العمل التنموي الإنتاجي وتنفيذ برامج تدريب مهني مشتركة في المحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأعضاء و حصر احتياجات الجمعيات والمجتمعات المحلية وربطها بالتخصصات المهنية المناسبة.