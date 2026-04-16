اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بيوم العَلَم

وشملت الفعالية توزيع الأعلام على طلبة مدرسة ضرار بن الأزور الثانوية للبنين، وأعضاء جمعية أصدقاء القدس الخيرية إلى جانب موظفي الاتحاد العام، بحضور نائب رئيس الاتحاد العام رئيس اتحاد العاصمة المحامي الدكتور بركات بركات، ومدير الاتحاد خليل القبيسي.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة، إن يوم العَلَم يشكّل محطة وطنية مهمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتجديد العهد بالالتفاف حول القيادة الهاشمية، موضحا أن العَلَم الأردني يمثل رمز السيادة والوحدة الوطنية، ويجسد تاريخًا من التضحيات والإنجازات التي صنعها الأردنيون.
وبيّن أن دور الجمعيات الخيرية لا يقتصر على العمل الإنساني والاجتماعي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الأردنية، من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تعزز روح الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.
واشتملت الفعاليات على أنشطة وطنية متنوعة من قبل الطلبة تضمنت كلمات توعوية حول رمزية العَلَم الأردني، وترديد الأناشيد الوطنية، إضافة إلى مشاركة الطلبة والحضور في رفع العَلَم في مشهد يعكس وحدة الصف والتلاحم الوطني.
-
