الخميس 2026-04-16 06:00 م

اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بيوم العَلَم

جانب من الفعاليات
 
الخميس، 16-04-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري- نظم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، اليوم الخميس، فعالية وطنية بمناسبة يوم العَلَم الأردني، تأكيدا على معاني الاعتزاز بالراية الأردنية وتجسيدا لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.

وشملت الفعالية توزيع الأعلام على طلبة مدرسة ضرار بن الأزور الثانوية للبنين، وأعضاء جمعية أصدقاء القدس الخيرية إلى جانب موظفي الاتحاد العام، بحضور نائب رئيس الاتحاد العام رئيس اتحاد العاصمة المحامي الدكتور بركات بركات، ومدير الاتحاد خليل القبيسي.


وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة، إن يوم العَلَم يشكّل محطة وطنية مهمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتجديد العهد بالالتفاف حول القيادة الهاشمية، موضحا أن العَلَم الأردني يمثل رمز السيادة والوحدة الوطنية، ويجسد تاريخًا من التضحيات والإنجازات التي صنعها الأردنيون.


وبيّن أن دور الجمعيات الخيرية لا يقتصر على العمل الإنساني والاجتماعي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الأردنية، من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تعزز روح الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.


واشتملت الفعاليات على أنشطة وطنية متنوعة من قبل الطلبة تضمنت كلمات توعوية حول رمزية العَلَم الأردني، وترديد الأناشيد الوطنية، إضافة إلى مشاركة الطلبة والحضور في رفع العَلَم في مشهد يعكس وحدة الصف والتلاحم الوطني.

 
 


عربي ودولي مصدر: الرئيس اللبناني يرفض طلبا أميركيا لإجراء "اتصال مباشر" مع نتنياهو

وزير الخارجية من برلين: ضرورة دعم "أونروا" لتمكينها من الاستمرار في دورها

أخبار محلية وزير الخارجية من برلين: ضرورة دعم "أونروا" لتمكينها من الاستمرار في دورها

أخبار محلية دعوة الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعقد اجتماعها السنوي في 24 نيسان

إرادة ملكية

أخبار محلية ارادة ملكية بخصوص المجالي

علم الأردن

أخبار محلية محافظة جرش تحتفل بيوم العَلَم

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني

أخبار محلية 46 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بيوم العَلَم

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء



 
 






