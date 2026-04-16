اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بيوم العَلَم

الوكيل الإخباري- نظم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، اليوم الخميس، فعالية وطنية بمناسبة يوم العَلَم الأردني، تأكيدا على معاني الاعتزاز بالراية الأردنية وتجسيدا لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.

اضافة اعلان



وشملت الفعالية توزيع الأعلام على طلبة مدرسة ضرار بن الأزور الثانوية للبنين، وأعضاء جمعية أصدقاء القدس الخيرية إلى جانب موظفي الاتحاد العام، بحضور نائب رئيس الاتحاد العام رئيس اتحاد العاصمة المحامي الدكتور بركات بركات، ومدير الاتحاد خليل القبيسي.



وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة، إن يوم العَلَم يشكّل محطة وطنية مهمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتجديد العهد بالالتفاف حول القيادة الهاشمية، موضحا أن العَلَم الأردني يمثل رمز السيادة والوحدة الوطنية، ويجسد تاريخًا من التضحيات والإنجازات التي صنعها الأردنيون.



وبيّن أن دور الجمعيات الخيرية لا يقتصر على العمل الإنساني والاجتماعي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الأردنية، من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تعزز روح الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.