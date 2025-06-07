اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، أن حماية البيئة ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا يتطلب تكاتف الجهود على كل المستويات.

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وأشار رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام ناصر الشريدة في بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، بمناسبة يوم البيئة العالمي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التطوعية في تعزيز الوعي المجتمعي لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل المستدام من أجل مستقبل أكثر خضرة ونقاءً للأجيال المقبلة.



وبين أن شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام والذي جاء تحت شعار "الحد من التلوث البلاستيكي" يشكل دعوة عاجلة إلى توحيد الجهود لمواجهة التدهور البيئي، وفقدان التنوع الحيوي، والتغير المناخي، باعتبارها من أبرز التحديات التي تهدد استدامة كوكبنا.