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اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة

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أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، أن حماية البيئة ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا يتطلب تكاتف الجهود على كل المستويات.

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وأشار رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام ناصر الشريدة في بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، بمناسبة يوم البيئة العالمي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التطوعية في تعزيز الوعي المجتمعي لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل المستدام من أجل مستقبل أكثر خضرة ونقاءً للأجيال المقبلة.


وبين أن شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام والذي جاء تحت شعار "الحد من التلوث البلاستيكي" يشكل دعوة عاجلة إلى توحيد الجهود لمواجهة التدهور البيئي، وفقدان التنوع الحيوي، والتغير المناخي، باعتبارها من أبرز التحديات التي تهدد استدامة كوكبنا.


وشدد الشريدة على ضرورة ترجمة الالتزامات البيئية إلى سياسات فاعلة وبرامج عملية تنعكس إيجابًا على البيئة والصحة العامة والاقتصاد والعمل من أجل بيئة صحية ومستقبل آمن انطلاقًا من الإيمان، أن حماية البيئة ليست مسؤولية الجهات الرسمية فقط بل هي واجب مجتمعي مشترك يستدعي المشاركة والتعاون من الجميع.

 
gnews

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