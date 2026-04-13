اتحاد الجمعيات الخيرية ينظم ندوة للتوعية من المخدرات

وقال رئيس الاتحاد عامر الخوالدة، في بيان للاتحاد، إن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للاتحاد وحرصه على حماية فئة الشباب، مؤكدا أن المخدرات تشكل خطرا حقيقيا على حاضر المجتمع ومستقبله.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تستهدف مختلف الفئات بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والحد من انتشارها.
وأضاف الخوالدة أن الوقاية تبدأ من الأسرة والمدرسة وتتطلب تكاتف الجهود لبناء جيل واعي قادر على مواجهة التحديات، مشددا على أهمية دعم المبادرات الشبابية الهادفة واستثمار طاقات الشباب في مسارات إيجابية.
واستعرض رئيس قسم الإعلام والتوعية في إدارة مكافحة المخدرات المقدم نبيل الرواشدة الجهود التي تبذلها الإدارة في التصدي لهذه الآفة من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات الأمنية والتوعوية والعلاجية تنفذ على مدار العام.
وأكد الرواشدة أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي خاصة لدى العاملات في القطاع الحكومي باعتبارهن شريكا أساسيا في نقل الرسالة التوعوية وتعزيز ثقافة الوقاية.
وأكد المشاركون في المحاضرة، أن المخدرات تمثل تهديدا للأمن المجتمعي لما تسببه من تفكك أسري وارتفاع معدلات الجريمة وتراجع الإنتاجية، إلى جانب الأضرار الصحية الخطيرة ، مشيرين إلى الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في الإدمان من خلال المتابعة المستمرة وتعزيز الحوار إلى جانب دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي وتنفيذ البرامج التثقيفية.
-
أخبار متعلقة
-
تخصيص رقم موحد للرد على استفسارات نظام الإعلام الرقمي
-
أمطار الطفيلة تنعش المراعي وتحسن الواقع الزراعي
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي نزار آميدي بانتخابه
-
معرض الجاليات في "اليرموك".. فضاءٌ ثقافي يجمع الحضارات
-
افتتاح دورة للانتساب لنقابة الصحفيين
-
بلدية بني عبيد تستأنف أعمال التعبيد لطريق إربد - عمان
-
العيسوي يعزي عشيرة الوريكات
-
السعايدة: منظومة تزويد الطاقة لم تتعثر رغم التحديات الإقليمية