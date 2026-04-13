الإثنين 2026-04-13 06:34 م

اتحاد الجمعيات الخيرية ينظم ندوة للتوعية من المخدرات

ت
تعبيرية
 
الإثنين، 13-04-2026 05:15 م

الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في مقره، اليوم الاثنين، ندوة توعوية متخصصة، حول آفة المخدرات وسبل الحد من انتشارها بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات.

وقال رئيس الاتحاد عامر الخوالدة، في بيان للاتحاد، إن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للاتحاد وحرصه على حماية فئة الشباب، مؤكدا أن المخدرات تشكل خطرا حقيقيا على حاضر المجتمع ومستقبله.


وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تستهدف مختلف الفئات بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والحد من انتشارها.


وأضاف الخوالدة أن الوقاية تبدأ من الأسرة والمدرسة وتتطلب تكاتف الجهود لبناء جيل واعي قادر على مواجهة التحديات، مشددا على أهمية دعم المبادرات الشبابية الهادفة واستثمار طاقات الشباب في مسارات إيجابية.


واستعرض رئيس قسم الإعلام والتوعية في إدارة مكافحة المخدرات المقدم نبيل الرواشدة الجهود التي تبذلها الإدارة في التصدي لهذه الآفة من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات الأمنية والتوعوية والعلاجية تنفذ على مدار العام.


وأكد الرواشدة أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي خاصة لدى العاملات في القطاع الحكومي باعتبارهن شريكا أساسيا في نقل الرسالة التوعوية وتعزيز ثقافة الوقاية.


وأكد المشاركون في المحاضرة، أن المخدرات تمثل تهديدا للأمن المجتمعي لما تسببه من تفكك أسري وارتفاع معدلات الجريمة وتراجع الإنتاجية، إلى جانب الأضرار الصحية الخطيرة ، مشيرين إلى الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في الإدمان من خلال المتابعة المستمرة وتعزيز الحوار إلى جانب دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي وتنفيذ البرامج التثقيفية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اقتصاد محلي آخر موعد لتقديم إقرار الدخل وتسديد الضريبة نهاية نيسان

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: "إسرائيل" لم تحقق أهدافها من الحروب على لبنان

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تقر اتفاقية أبو خشيبة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر السفن الإيرانية من الاقتراب

أسواق ومال توقع وصول الذهب إلى 6 آلاف دولار في هذا الموعد

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي: الإيرانيون قد يبدأون إطلاق النار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

خاص بالوكيل إطلاق حملة وطنية للاحتفاء بالعلم الأردني بتوجيهات رئيس الوزراء

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية



 






الأكثر مشاهدة