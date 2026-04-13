اتحاد الجمعيات الخيرية ينظم ندوة للتوعية من المخدرات

الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في مقره، اليوم الاثنين، ندوة توعوية متخصصة، حول آفة المخدرات وسبل الحد من انتشارها بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات.

وقال رئيس الاتحاد عامر الخوالدة، في بيان للاتحاد، إن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للاتحاد وحرصه على حماية فئة الشباب، مؤكدا أن المخدرات تشكل خطرا حقيقيا على حاضر المجتمع ومستقبله.



وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تستهدف مختلف الفئات بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والحد من انتشارها.



وأضاف الخوالدة أن الوقاية تبدأ من الأسرة والمدرسة وتتطلب تكاتف الجهود لبناء جيل واعي قادر على مواجهة التحديات، مشددا على أهمية دعم المبادرات الشبابية الهادفة واستثمار طاقات الشباب في مسارات إيجابية.



واستعرض رئيس قسم الإعلام والتوعية في إدارة مكافحة المخدرات المقدم نبيل الرواشدة الجهود التي تبذلها الإدارة في التصدي لهذه الآفة من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات الأمنية والتوعوية والعلاجية تنفذ على مدار العام.



وأكد الرواشدة أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي خاصة لدى العاملات في القطاع الحكومي باعتبارهن شريكا أساسيا في نقل الرسالة التوعوية وتعزيز ثقافة الوقاية.