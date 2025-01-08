اتحاد العمال الأردني: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال

12:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/716104 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استهجن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ما قامت به حسابات رسمية للاحتلال الإسرائيلي من نشر خرائط عبر منصاتها على مواقع التواصل، تزعم أنها تاريخية للكيان، وتشمل أجزاءً من الأردن، والأراضي الفلسطينية المحتلة ودول عربية، مؤكدا أنها حلقة ضمن سلسلة المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية التي تستند إلى رواية متطرفة ومزيفة. اضافة اعلان





وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الأربعاء، إن اتحاد العمال يدعم موقف الدولة الأردنية ومؤسساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية إلى فضح رواية الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، والكشف عن الأطماع الإسرائيلية، ووحشية الاحتلال والانتهاكات التي يرتكبها بحق الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف الفناطسة، "الأردن على الدوام وخلال السنوات الماضية، عبّر عن مواقف متقدمة بالتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ووقف بوجه التهديدات الصهيونية التي يروج لها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال".



وأشار الفناطسة، إلى أن اتحاد العمال بصفته يمثل عمال الوطن في شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، يجدد التأكيد على وقوفه في خندق الوطن وخلف القيادة الهاشمية للتصدي لجميع المحاولات البائسة التي تسعى للنيل من أمن الأردن واستقراره أو تحاول التعدي على سيادته"، معربا عن ثقته بقدرات الجيش العربي والأجهزة الأمنية لحماية أمن الأردن والدفاع عنه.