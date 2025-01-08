 
الأربعاء 2025-01-08 12:15 م
 

اتحاد العمال الأردني: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
الأربعاء، 08-01-2025 12:05 م
الوكيل الإخباري-   استهجن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ما قامت به حسابات رسمية للاحتلال الإسرائيلي من نشر خرائط عبر منصاتها على مواقع التواصل، تزعم أنها تاريخية للكيان، وتشمل أجزاءً من الأردن، والأراضي الفلسطينية المحتلة ودول عربية، مؤكدا أنها حلقة ضمن سلسلة المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية التي تستند إلى رواية متطرفة ومزيفة.  اضافة اعلان


وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الأربعاء، إن اتحاد العمال يدعم موقف الدولة الأردنية ومؤسساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية إلى فضح رواية الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، والكشف عن الأطماع الإسرائيلية، ووحشية الاحتلال والانتهاكات التي يرتكبها بحق الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الفناطسة، "الأردن على الدوام وخلال السنوات الماضية، عبّر عن مواقف متقدمة بالتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ووقف بوجه التهديدات الصهيونية التي يروج لها اليمين المتطرف في دولة الاحتلال". 

وأشار الفناطسة، إلى أن اتحاد العمال بصفته يمثل عمال الوطن في شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، يجدد التأكيد على وقوفه في خندق الوطن وخلف القيادة الهاشمية للتصدي لجميع المحاولات البائسة التي تسعى للنيل من أمن الأردن واستقراره أو تحاول التعدي على سيادته"، معربا عن ثقته بقدرات الجيش العربي والأجهزة الأمنية لحماية أمن الأردن والدفاع عنه.
 
gnews

أحدث الأخبار

\

طب وصحة "هل تعرف هذا السر؟ طعام يومي يعزز صحتك بشكل مذهل!"

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

أخبار محلية اتحاد العمال الأردني: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين

ع

منوعات برج الحوت حظك اليوم

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جانب من مشاركة وفد غرفة تجارة عمان في مهرجان دبي للتسوق

أخبار محلية تجارة عمان تطلع على تجربة مهرجان دبي للتسوق

فل

منوعات بالصور... حريق كبير يلتهم مطعماً شهيراً في مصر

لف

طب وصحة هل تعاني من هذه الأعراض؟ قد تكون علامات مبكرة لسرطان الأمعاء



 




الأكثر مشاهدة