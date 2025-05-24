اتحاد العمال: الاستقلال محطة نجدد فيها العهد لمواصلة العمل والإنجاز

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية تعكس عمق الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وتجسد معاني الكرامة والسيادة الوطنية، وتستدعي من عمال الأردن كافة، مواصلة العمل والبناء بروح المسؤولية والانتماء، ما يعزز مسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. اضافة اعلان





وقال الفناطسة في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للاتحاد، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، إن الاستقلال ثمرة نضال الأردنيين وتضحياتهم، وهو حافز لمضاعفة الجهود في مختلف ميادين العمل، وخاصة في القطاعات العمالية، إذ إنها تُشكّل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يحرص على أن يكون في مقدمة الصفوف الداعمة لنهضة الوطن، عبر الدفاع عن حقوق العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.



وأضاف أن الاتحاد، بصفته الممثل القانوني والمظلة النقابية للعمال في الأردن، يستمد من معاني الاستقلال العزيمة لمواصلة دوره الوطني والنقابي، والمساهمة في تعزيز منظومة الحقوق العمالية، وتوفير معايير العمل اللائق، من خلال تطوير التشريعات الناظمة، وتعزيز عملية الحوار الاجتماعي، وتمكين النقابات في ممارسة دورها كشريك حقيقي في التنمية المستدامة وتحقيق التوازن في علاقات العمل.



وأشار الفناطسة إلى أن مسيرة الحركة العمالية والنقابية، على مدار أكثر من سبعة عقود، تُجسد قيم الاستقلال على أرض الواقع، من خلال المشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الأردن، والدفاع عن مصالح العمال، والجهود التفاوضية التي أثمرت عن مكتسبات هامة على صعيد تحسين الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العامل وتحفزه على الإنتاج.



وتابع الفناطسة:"إن الاتحاد سيبقى وفيًا لرسالته النقابية والوطنية، مسترشدًا بتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، ومستمراً في نهجه بالوقوف إلى جانب العمال والدفاع عن مصالحهم، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الأردن المزدهر".



واختتم الفناطسة: "بهذه المناسبة العزيزة، وبالنيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده، الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني. كما نهنئ عمال الوطن كافة وأبناء الأسرة الأردنية الواحدة، بهذا اليوم الأغر في تاريخ الوطن".