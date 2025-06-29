اتحاد العمال: خفض ضرائب المركبات خطوة تدعم العدالة الاجتماعية

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الوكيل الإخباري- رحّب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بتعديل نظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، الذي أقرّه مجلس الوزراء، وسيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات، معتبرًا ذلك خطوة مهمة ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. اضافة اعلان





وقال الفناطسة في بيان صحفي اليوم، إن العمال هم الشريحة الأوسع في المجتمع، وسيكون لتخفيض الضرائب على المركبات أثر إيجابي عليهم من الناحية الاقتصادية والمعيشية، مؤكدًا أن توجه الحكومة نحو مراجعة السياسات الضريبية يُسهم بتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الوطني، والتي تعتبر من الأهداف الأساسية في عمل اتحاد العمال، ما يقلل التكاليف المرتفعة التي تُثقل كاهل شريحة العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأضاف الفناطسة، أن هذه الإجراءات لا تعود بالنفع على مقتني المركبات فقط، وإنما تفتح آفاقًا أوسع لمراجعة شاملة للضريبة العامة على المبيعات والخدمات في قطاعات حيوية أخرى، الأمر الذي يتطلع إليه الاتحاد، ويُشدد على ضرورة اتخاذ خطوات مماثلة، ما يعزز من قدرة المواطنين الشرائية ويدعم صمودهم المعيشي.



وأوضح أن خفض الضرائب على المركبات والدراجات سيؤدي إلى تنشيط السوق المحلي وزيادة حركة البيع والشراء، ويُسهم في تحفيز عجلة الاقتصاد الوطني، ويفتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والصيانة والتجارة والخدمات اللوجستية.



وتابع أن هذا القرار يشكّل نموذجًا للإصلاحات الاقتصادية المتوازنة، التي تضع المواطن في صلب أولوياتها، ويدعو إلى الاستمرار في مثل هذه السياسات المنصفة، التي تخدم المصلحة العامة وتعود بالنفع على سواعد البناء والإنتاج من عمال الوطن.



