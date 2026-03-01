اتحاد العمال: عمال الأردن خلف القيادة وفي خندق الوطن

11:11 ص

الوكيل الإخباري- في ظل التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على واقع منطقتنا، وما يحيط بالأردن من ظروف إقليمية دقيقة تستدعي أعلى درجات الوعي والمسؤولية، يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن أمن الوطن واستقراره يمثلان أولوية وطنية عليا لا تعلو عليها مصلحة. إن الحركة العمالية الأردنية، بتاريخها الوطني، كانت وستبقى جزءًا أصيلاً من منظومة الصمود الوطني، وحاضنةً لقيم الانتماء والالتزام وحماية الجبهة الداخلية. اضافة اعلان





إن اتحاد العمال، وإذ يجدد التفافه الراسخ حول القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ليدعم مواقفه الثابتة في حماية سيادة الأردن وتعزيز أمنه، والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. إن عمال الأردن، وهم يؤكدون ولاءهم لقيادتهم، يعاهدون الوطن على أن يكونوا سندًا للدولة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو زعزعة استقرارها.



كما يثمّن الاتحاد الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية الحدود والحفاظ على المنجزات الوطنية، مؤكّدًا أن عمال الوطن كافة سيواصلون دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز عوامل الصمود والإنتاج، باعتبار الاستقرار الاقتصادي ركيزة أساسية للأمن الشامل.



كما يدعو الاتحاد جميع العمال وأبناء المجتمع إلى التمسك بوحدة الصف، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة أو الإشاعة، حفاظًا على تماسك جبهتنا الداخلية. حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحفظ قيادته الهاشمية وشعبه من كل سوء.







