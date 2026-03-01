اتحاد العمال: عمال الأردن خلف القيادة وفي خندق الوطن

إن اتحاد العمال، وإذ يجدد التفافه الراسخ حول القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ليدعم مواقفه الثابتة في حماية سيادة الأردن وتعزيز أمنه، والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. إن عمال الأردن، وهم يؤكدون ولاءهم لقيادتهم، يعاهدون الوطن على أن يكونوا سندًا للدولة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو زعزعة استقرارها.
كما يثمّن الاتحاد الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية الحدود والحفاظ على المنجزات الوطنية، مؤكّدًا أن عمال الوطن كافة سيواصلون دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز عوامل الصمود والإنتاج، باعتبار الاستقرار الاقتصادي ركيزة أساسية للأمن الشامل.
كما يدعو الاتحاد جميع العمال وأبناء المجتمع إلى التمسك بوحدة الصف، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة أو الإشاعة، حفاظًا على تماسك جبهتنا الداخلية. حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحفظ قيادته الهاشمية وشعبه من كل سوء.
-
أخبار متعلقة
-
بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ
-
الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
-
الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن
-
توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي
-
إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2026
-
"الخيرية الهاشمية" ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن
-
الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء
-
صفارات الإنذار تدوي في الأردن