اتحاد العمال ومنظمة العمل الدولية يبحثان تحديات قطاع الغزل والنسيج

وبحسب بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، يأتي اللقاء ضمن جهود المنظمة الرامية إلى إجراء تقييم داخلي لتطوير خارطة طريق لاستدامة قطاع الملابس، من شأنها أن تعالج المشكلات على المستوى المصنعي والقطاعي والوطني، إضافة إلى دعم "الصياغة المحتملة لاتفاق المنسوجات والملابس" في الأردن.
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