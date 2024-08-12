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اتحاد العمال ومنظمة العمل الدولية يبحثان تحديات قطاع الغزل والنسيج

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء




 

الإثنين، 12-08-2024 06:13 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، مع وفد من منظمة العمل الدولية يضم أخصائي الحوار الاجتماعي وقانون العمل، ليو سيبيل، ومسؤولة مشروع صوت العمال في برنامج "عمل أفضل" منى عبدة، تحديات قطاع الغزل والنسيج في الأردن.


وبحسب بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، يأتي اللقاء ضمن جهود المنظمة الرامية إلى إجراء تقييم داخلي لتطوير خارطة طريق لاستدامة قطاع الملابس، من شأنها أن تعالج المشكلات على المستوى المصنعي والقطاعي والوطني، إضافة إلى دعم "الصياغة المحتملة لاتفاق المنسوجات والملابس" في الأردن.

gnews

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