اتحاد العمال يؤكد دعمه لمواقف الملك في الدفاع عن الأردن والتصدي للتهجير

وأضاف رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صحافي اليوم، أن اتحاد العمال يدعم موقف الدولة الأردنية الذي جاء على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في التغريدات التي أطلقها عقب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع.
وأوضح الفناطسة أن عمال الوطن جميعًا، في شتى ميادين العمل والإنتاج على امتداد أرض الوطن الحبيب، بوصفهم جزءًا من نسيج المجتمع الأردني والشريحة الأكبر فيه، يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الهاشمية للتصدي لمثل هذه المشاريع، ويدعمون موقف الدولة الأردنية في رفضها والتنديد بها.
وتابع الفناطسة: "إن تصريحات جلالة الملك تحمل دلالات واضحة ورسائل قوية، سيما حينما أكد أن مصلحة الأردن واستقراره فوق كل اعتبار، وأن الأردن لن يكون وطنًا بديلاً، وسيستمر في تقديم الدعم وتثبيت الأشقاء على أرضهم في غزة والضفة وفي جميع أرجاء فلسطين المحتلة."
وأعرب الفناطسة عن ثقة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بصفته من يمثل عمال الوطن كافة وأبناء الأسرة النقابية، بحكمة جلالة الملك وحنكته الدبلوماسية والسياسية في التصدي لجميع المحاولات البائسة والدعوات المشبوهة التي تسعى للنيل من استقرار الوطن وتهديد أمنه وسيادته، مهما كان مصدرها أو دافعها.
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