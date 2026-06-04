اتحاد العمال يبحث أوجه التعاون والشراكة مع مدير منظمة العمل الدولية

01:10 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أوجه التعاون والشراكة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، وسبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، بما يسهم في توفير معايير العمل اللائق لعمال الأردن، ويحقق تقدماً في عدد من القضايا العمالية على المستوى الوطني. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، أمس الأربعاء، ضمن أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حالياً في جنيف، بحضور مستشار المدير العام للمنطقة العربية فوزي قسومة، ومسؤول المنطقة العربية في مكتب الأنشطة العمالية التابع للمنظمة، مصطفى سعيد، وأعضاء المكتب التنفيذي: محمود أدبيس، خالد الزيود، بشرى السلمان، فخري العجارمة، ومستشار الاتحاد نظام قاحوش.



وناقش الطرفان مستجدات البرنامج القطري للعمل اللائق في الأردن، الذي تم إطلاقه مطلع الشهر الماضي، وسبل تعزيز مساهمة الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ أهدافه، بما يسهم في تطوير سياسات العمل وتحسين ظروف العمال ورفع مستويات الحماية والتمثيل النقابي.



كما ناقشا ملف العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وأهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم العمل عبر المنصات الإلكترونية بما يوفر الحماية اللازمة للعاملين.



واستعرض الفناطسة، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة وقيادتها داخل النقابات العمالية، إضافة إلى أهمية تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190)، مشيراً إلى أن مشاركة الأردن في مؤتمر العمل الدولي لهذا العام شهدت 25% من النساء، الأمر الذي يعكس التزام جميع أطراف الإنتاج بتمكين المرأة.



كما ناقش الحضور الحرية النقابية وسبل توسيع مظلتها لتشمل قطاعات عمالية متنوعة، وتعزيز الحوار الاجتماعي في الأردن، إلى جانب ملف الاقتصاد غير الرسمي والحماية الاجتماعية.



وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وتأثير النزاعات والأزمات التي تشهدها على أسواق العمل والاستقرار الاجتماعي، حيث جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في حماية العمال خلال فترات الأزمات والطوارئ، ودعم الدول والمجتمعات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.





