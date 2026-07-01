اتحاد العمال يختتم برنامج إعداد المدربين النقابيين ويؤكد مواصلة تطوير الكوادر

07:48 م

الوكيل الإخباري- اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين النقابيين، بمشاركة ممثلين عن النقابات العمالية من مختلف القطاعات الاقتصادية، ضمن جهود مشتركة لتعزيز قدرات الحركة النقابية وتطوير كوادرها التدريبية. اضافة اعلان





وتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسية، شملت: الحقوق العمالية لتعزيز الوعي بالتشريعات والمعايير الدولية، والمفاوضات الجماعية لترسيخ مهارات التفاوض والحوار وحل النزاعات، وزيادة العضوية كركيزة لاستدامة التنظيم النقابي، وإدارة الحملات النقابية لتمكين النقابات من التخطيط والتنفيذ الفعّال لحملاتها.



وقدم التدريب عددٌ من الخبراء في مجال العمل النقابي وقضايا العمال، الذين قاموا بإعداد الدليل التدريبي للنقابات العمالية، وهم: تغريد الواكد، وعدنان الدهامشة، وحمادة أبو نجمة، وعلي فلاح الحديد، وخليل أبو خرمه، ومحمد خريس، والدكتورة رندة الخالدي، والدكتورة ميسون الريماوي.



وقال رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، إن البرنامج يمثل خطوة مهمة في بناء كوادر نقابية مؤهلة، مؤكداً أن مسؤولية المشاركين تبدأ بعد انتهاء التدريب من خلال نقل ما تعلموه إلى زملائهم في نقاباتهم ومواقع العمل المختلفة، بما يعزز الوعي بالحقوق العمالية، ويسهم في تطوير العمل النقابي وخدمة العمال.



وأضاف الفناطسة أن الاتحاد سيواصل الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، مثمناً الشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت ودعمها المستمر لبرامج الاتحاد وخطته الإصلاحية.



من جهته، قال مدير مؤسسة فريدريش إيبرت في الأردن، سفن شفيرزنسكي، إن المشاركين أصبحوا اليوم مدربين قادرين على نقل المعرفة داخل نقاباتهم، مؤكداً أن اختتام البرنامج يمثل بداية لمرحلة جديدة من التدريب المستدام، بما يعزز قدرات النقابات ويخدم العمال، معرباً عن تقديره للاتحاد والخبراء والمشاركين لدورهم في نجاح البرنامج.



وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات، تقديراً لإتمامهم متطلبات البرنامج.





