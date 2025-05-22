اتحاد العمال يختتم ورشة عمل لمناقشة خطة الاتصال

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الوكيل الإخباري- اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بدعم من منظمة العمل الدولية، أمس، ورشة عمل استمرت لمدة 3 أيام، بهدف وضع الإطار العام لخطة الاتحاد في مجال الاتصال (2025-2027)، حيث شارك أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في اليوم الأول، فيما شارك مسؤولو الإعلام في النقابات العمالية في اليومين التاليين، وبحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، ونائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب، ورئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي للاتحاد، اليوم الخميس، قال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في كلمة خلال جلسة الختام، إنّ محور الاتصال والإعلام أحد أهم المحاور في خطة الاتحاد الاستراتيجية التي أُطلقت العام الماضي، وبدأ تنفيذ بنودها ضمن البرنامج التنفيذي المنبثق عنها. مشيرًا إلى أن الخطة يتم تنفيذها عبر مراحل خلال السنوات القادمة حتى عام 2027.



وأوضح الفناطسة أن خطة الاتصال تهدف إلى تطوير العملية الاتصالية بالاتحاد، لتعزيز دوره في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيل مصالحهم، ودعم الحركة النقابية وتحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز حضور اتحاد العمال بصفته المظلة النقابية التي تمثل عمال الأردن في المشهد العام.



وأشار الفناطسة إلى أهمية تعزيز دور المرأة والشباب خلال المرحلة الراهنة من مسيرة عمل الاتحاد، والمشاركة الفاعلة في إنجاح رؤية الاتحاد الإصلاحية، وأهمية الديمقراطية النقابية في إعداد قيادات نقابية تكون قادرة على حمل المسؤولية في العمل النقابي، وإحداث التغيير المنشود.



وأوضح بيان الاتحاد، أن الرؤية الجديدة للاتصال تبني على ما تم إنجازه على صعيد الإعلام في الاتحاد خلال العام الماضي، من حيث تناول القضايا العمالية وفق منظور نقابي، وتوظيف أدوات الإعلام الرقمي في مخاطبة الجمهور عبر المنصات الرقمية التابعة للاتحاد، والعلاقة المؤسسية التي طوّرها الاتحاد مع وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم الدعم والاستشارة للصحفيين لتناول قضايا العمال عبر المنابر الإعلامية، وتسهيل وصولهم إلى مصادر المعلومات، بالإضافة إلى تجارب النقابات الجيدة في الاتصال مع الجمهور، والتواصل مع القواعد العمالية، وبناء العلاقة مع وسائل الإعلام.



وحضر الورشة مستشار الاتحاد نظام قاحوش، وقدمها الصحفيان: نور الدين خمايسة وعبد الكريم الوحش، وتضمنت عدة مواضيع في الاتصال.