اتحاد العمال يرحب بتوجه الضمان لشمول العاملين في المهن الحرة بمظلته

الوكيل الإخباري- رحب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بإعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قرب استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية اللازمة لشمول العاملين في المهن والحرف الحرة بمظلة الضمان الاجتماعي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً نحو توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز مظلة التأمينات الاجتماعية لفئات واسعة من العاملين.

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وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، دعمه للمنهجية التي اعتمدتها المؤسسة، والقائمة على التدرج في الشمول والتنسيق مع الجهات المنظمة للمهن، بما يراعي طبيعة العمل والدخل ويحقق التوازن بين قدرة العاملين على سداد الاشتراكات وضمان حصولهم على الحماية التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي.



وثمن الاتحاد منح الأولوية في المرحلة المقبلة للعاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل، نظراً لطبيعة المخاطر المهنية التي يواجهونها، وفي مقدمتها حوادث السير، مشيراً إلى أن شمول هذه الفئة بتأمين إصابات العمل وبقية التأمينات الاجتماعية يشكل خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل أكثر أمناً واستقراراً.