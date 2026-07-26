اتحاد العمال يرحب بتوجه الضمان لشمول العاملين في المهن الحرة بمظلته

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، دعمه للمنهجية التي اعتمدتها المؤسسة، والقائمة على التدرج في الشمول والتنسيق مع الجهات المنظمة للمهن، بما يراعي طبيعة العمل والدخل ويحقق التوازن بين قدرة العاملين على سداد الاشتراكات وضمان حصولهم على الحماية التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي.
وثمن الاتحاد منح الأولوية في المرحلة المقبلة للعاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل، نظراً لطبيعة المخاطر المهنية التي يواجهونها، وفي مقدمتها حوادث السير، مشيراً إلى أن شمول هذه الفئة بتأمين إصابات العمل وبقية التأمينات الاجتماعية يشكل خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل أكثر أمناً واستقراراً.
وجدد الاتحاد استعداده للتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في إنجاح هذا التوجه الوطني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ العمل اللائق، بما ينعكس إيجاباً على استقرار العاملين وأسرهم وسوق العمل الأردني.
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