اتحاد العمال يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض

الوكيل الإخباري- شارك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يُعقد حاليًا في العاصمة السعودية الرياض على مدار يومين، تحت شعار "نصيغ المستقبل". اضافة اعلان





وعقد الفناطسة، والوفد المرافق له الذي يضم نائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب، ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد داليا العسعس، على هامش المؤتمر، عددًا من اللقاءات مع وزراء عمل ومسؤولين في كل من السعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، ومصر، تناولت أوجه الشراكة والتعاون، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات التي تؤثر على سوق العمل والقطاعات العمالية.



وخلال المؤتمر، كرّم الفناطسة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة العربية السعودية، المهندس ناصر جريد، بدرع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، تقديرًا للعلاقات النقابية التي تجمع الأردن بالمملكة العربية السعودية.



ويُعد المؤتمر منصة دولية تجمع أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومات، وأصحاب العمل، وممثلي العمال، إلى جانب مؤسسات دولية، ومنظمات مجتمع مدني، وجامعات، ويهدف إلى مناقشة التحولات الجوهرية التي يشهدها سوق العمل العالمي، ومنها التغيرات التقنية والرقمية وتأثيرها على الوظائف والمهارات المطلوبة.



ويشهد المؤتمر هذا العام حضورًا دوليًا واسعًا، يضم أكثر من 10,000 مشارك من 100 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 وزير عمل، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد على 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية.

