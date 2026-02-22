اتحاد العمال يطلق مشروعا حول الاقتصاد الأخضر

وقال الاتحاد في بيان اليوم الأحد، ان المشروع يهدف إلى تمكين النقابات العمالية من فهم الانتقال العادل، والمصطلحات ذات العلاقة، وتحديد احتياجات قطاعاتهم، والمساهمة في صياغة الحلول المناسبة لها، وبما ينسجم مع الاقتصاد الأردني واحتياجات العاملين.
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، "لقد أصبح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة وطنية وعالمية، تفرضها التحديات البيئية والتغير المناخي، وفرص التنمية المستدامة، مضيفا أن مسؤوليتنا كنقابات عمالية تكمن في التأكد من أن هذا التحول يجرى بشكل عادل، ويحفظ كرامة العامل، ويوفر له فرص عمل لائقة، ويضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع".
وأضاف، إن الاتحاد قام بتأسيس وحدة الانتقال العادل والاقتصاد الأخضر، لتكون منصة فاعلة لدعم النقابات، وبناء قدراتها، وتعزيز مشاركتها في السياسات الوطنية، والدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات، مؤكدا أهمية تعزيز دور الحركة النقابية في حماية حقوق العمال وضمان مستقبل مهني آمن ومستدام لهم، في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة.
وكان عُقد اجتماع ضمن أنشطة المشروع، بمشاركة رؤساء النقابات العمالية، وحضور الخبير من الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة توماس غودان ونائبة المدير العام لتجمع بورج فرنسا لمهندسة كارين لامبرت، وحضور رئيسة وحدة الانتقال العادل والاقتصاد الأخضر بالاتحاد، مهندسة بشاير كريشان، ومستشار الاتحاد نظام قاحوس.
ويشارك ممثلو النقابات العمالية في ورشة عمل، تنطلق غدا، وتستمر ثلاثة أيام، تتضمن نقاشات مركزة حول القدرات والممارسات التقنية، وتأثيرات التوظيف والمهارات والتحولات المهنية، بالاضافة إلى توضيح دور وحدة الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، للمضي قدما في تعزيز قدرات النقابات العمالية في مسار الانتقال العادل والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر.
يذكر أن برنامج سوسيو بلص، هو برنامج للتعاون الفني وممول من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، ويهدف إلى دعم تطوير سياسات العمل والحماية الاجتماعية وتعزيز قدرات المؤسسات والشركاء الاجتماعيين من خلال تبادل الخبرات بين الدول.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين
-
انطلاق منافسات بطولة المراكز الرمضانية لخماسيات القدم في معان
-
انطلاق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم في البلقاء
-
الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق
-
رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار
-
انطلاق منافسات خماسيات كرة القدم للشباب في العقبة
-
الحكومة تزف بشرى للأردنيين حول الزيت التونسي
-
الجامعة الهاشمية تحتضن المجالس العلمية الهاشمية في الزرقاء