اتحاد العمال يطلق مشروعا حول الاقتصاد الأخضر

الوكيل الإخباري- أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن اليوم الأحد، وبدعم من برنامج "سوسيو بلص" التابع للاتحاد الأوروبي، مشروع "بناء قدرات الاتحاد من أجل انتقال عادل ومشاركة فاعلة في الاقتصاد الأخضر"، بمشاركة رؤساء النقابات العمالية.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الأحد، ان المشروع يهدف إلى تمكين النقابات العمالية من فهم الانتقال العادل، والمصطلحات ذات العلاقة، وتحديد احتياجات قطاعاتهم، والمساهمة في صياغة الحلول المناسبة لها، وبما ينسجم مع الاقتصاد الأردني واحتياجات العاملين.



وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، "لقد أصبح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة وطنية وعالمية، تفرضها التحديات البيئية والتغير المناخي، وفرص التنمية المستدامة، مضيفا أن مسؤوليتنا كنقابات عمالية تكمن في التأكد من أن هذا التحول يجرى بشكل عادل، ويحفظ كرامة العامل، ويوفر له فرص عمل لائقة، ويضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع".



وأضاف، إن الاتحاد قام بتأسيس وحدة الانتقال العادل والاقتصاد الأخضر، لتكون منصة فاعلة لدعم النقابات، وبناء قدراتها، وتعزيز مشاركتها في السياسات الوطنية، والدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات، مؤكدا أهمية تعزيز دور الحركة النقابية في حماية حقوق العمال وضمان مستقبل مهني آمن ومستدام لهم، في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة.



وكان عُقد اجتماع ضمن أنشطة المشروع، بمشاركة رؤساء النقابات العمالية، وحضور الخبير من الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة توماس غودان ونائبة المدير العام لتجمع بورج فرنسا لمهندسة كارين لامبرت، وحضور رئيسة وحدة الانتقال العادل والاقتصاد الأخضر بالاتحاد، مهندسة بشاير كريشان، ومستشار الاتحاد نظام قاحوس.



ويشارك ممثلو النقابات العمالية في ورشة عمل، تنطلق غدا، وتستمر ثلاثة أيام، تتضمن نقاشات مركزة حول القدرات والممارسات التقنية، وتأثيرات التوظيف والمهارات والتحولات المهنية، بالاضافة إلى توضيح دور وحدة الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل، للمضي قدما في تعزيز قدرات النقابات العمالية في مسار الانتقال العادل والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر.