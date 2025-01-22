اتحاد العمال يعقد اجتماعا لوضع منهاج التدريب والتثقيف النقابي

ويهدف الاجتماع الذي استمر 3 أيام، واختتم أعماله اليوم الأربعاء، إلى وضع منهاج معتمد للتدريب النقابي وفق أفضل الممارسات النقابية، وما نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، سيما قانوني العمل والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل النقابي.
وبحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم، يأتي تطوير المنهاج التزاما بتنفيذ ما جاء باستراتيجية الإصلاح والتحديث، وبناءً على ما ورد في خطة العمل المنبثقة عنها، والتي تطبق على مدار 3 سنوات وتنتهي بنهاية الدورة النقابية عام 2027.
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