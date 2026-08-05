اتحاد العمال يكثف جهوده لتحسين ظروف عمال المنصات في الأردن

10:50 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، مع مدير مؤسسة فريدريش إيبرت، سفن شفيرونسكي، آليات التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة من المبادرات الفنية، في إطار دعم تصديق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (193) بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات، وتعزيز حماية العاملين في هذا القطاع المتنامي. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس، بحضور مسؤولة الاتصال والتواصل في المؤسسة، إسراء أبو حسين، ومستشار الاتحاد، نظام قاحوش.



وأكد الفناطسة أن الاتحاد ينظر إلى الاتفاقية باعتبارها محطة مفصلية في تطوير منظومة حقوق العمل، خاصة في ظل التوسع المتسارع لاقتصاد المنصات الرقمية، وما يفرضه من تحديات جديدة تتعلق بعلاقات العمل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائق، وحقوق التنظيم النقابي، الأمر الذي يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف لضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.



وأضاف أن الاتحاد يكثف جهوده في المرحلة المقبلة، وبدعم من "فريدريش إيبرت"، لتحسين ظروف عمال المنصات استناداً إلى الاتفاقية، عبر الاضطلاع بدور قيادي من خلال إعداد الدراسات الفنية والقانونية التي تشكل مرجعاً لصناع القرار والشركاء الاجتماعيين، وتسهم في بناء رؤية وطنية متكاملة لتنفيذ الاتفاقية بعد التصديق عليها.



وناقش الحضور مشروع إجراء دراسة وطنية حول ظروف العمل في اقتصاد المنصات في الأردن، والتي تهدف إلى رسم خريطة شاملة لاقتصاد المنصات في المملكة، وتحليل واقع التشغيل في هذا القطاع، وتقدير أعداد العاملين فيه وتصنيفهم، ودراسة ظروف العمل السائدة وانعكاساتها على الحقوق العمالية، وصولاً إلى اقتراح التدابير التي يمكن أن تتخذها الحركة النقابية لتعزيز حماية العاملين والاستعداد لتطبيق أحكام الاتفاقية الجديدة.



كما تناول الاجتماع مشروع إجراء دراسة فحص قانوني دقيق للتشريعات الوطنية، والتي ستتضمن مراجعة تفصيلية لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (193)، وإجراء مقارنة شاملة بين متطلبات الاتفاقية والتشريعات الأردنية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وأنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية، مع تحديد التعديلات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، وصياغة توصيات ومقترحات عملية تسهم في تهيئة البيئة القانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها.



وأشار الحضور إلى أن الدراستين سيتم تنفيذهما بالتوازي ضمن إطار زمني يمتد لثمانية أسابيع، على أن تُعرض مخرجاتهما على الهيئات التنفيذية في الاتحاد العام خلال ورشة عمل داخلية، بما يضمن مناقشتها واعتماد التوصيات المناسبة قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة المتعلقة بالحوار مع الجهات الوطنية المعنية.



من جانبه، أكد السيد سفن شفيرونسكي أهمية الشراكة القائمة بين "فريدريش إيبرت" والاتحاد، مشيداً بالدور الذي يقوم به في تطوير الحركة النقابية الأردنية، ومؤكداً استمرار المؤسسة في تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، بما يعزز الحوار الاجتماعي ويرتقي بواقع العمل اللائق في الأردن.



واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ الدراسات وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في إعداد قاعدة معرفية وتشريعية متينة تدعم جهود الأردن في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (193)، وتعزز حماية حقوق العاملين في اقتصاد المنصات، وتواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل.





