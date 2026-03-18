الأربعاء 2026-03-18 02:17 م

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن

الأربعاء، 18-03-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   ينعى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من مرتبات مديرية الأمن العام، الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الوطني في ملاحقة الخارجين على القانون، وهم: الملازم أول مراد اسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات.اضافة اعلان


ويؤكد الاتحاد، وهو يستذكر تضحيات نشامى الوطن، أن هذه الأرواح الطاهرة التي ارتقت دفاعًا عن أمن الأردن واستقراره ستبقى رمزًا للفداء والالتزام بالواجب، وأن ما يقدمونه من تضحيات جسام يُجسّد أسمى معاني الانتماء والمسؤولية الوطنية.

كما يتقدم الاتحاد بأحر مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الشهداء ورفاقهم في السلاح، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل.

ويشدد الاتحاد على دعمه الكامل لجهود الأجهزة الأمنية في التصدي لآفة المخدرات، وكل من يسعى إلى زعزعة أمن المجتمع وسلامته، مؤكدًا أن حماية الوطن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جميع الجهود.

حمى الله الأردن، وحفظ أبناءه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

شؤون برلمانية عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

المرأة والجمال أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

فن ومشاهير ‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

منوعات يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

طب وصحة التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم



 






الأكثر مشاهدة