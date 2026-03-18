اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن

ويؤكد الاتحاد، وهو يستذكر تضحيات نشامى الوطن، أن هذه الأرواح الطاهرة التي ارتقت دفاعًا عن أمن الأردن واستقراره ستبقى رمزًا للفداء والالتزام بالواجب، وأن ما يقدمونه من تضحيات جسام يُجسّد أسمى معاني الانتماء والمسؤولية الوطنية.
كما يتقدم الاتحاد بأحر مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الشهداء ورفاقهم في السلاح، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل.
ويشدد الاتحاد على دعمه الكامل لجهود الأجهزة الأمنية في التصدي لآفة المخدرات، وكل من يسعى إلى زعزعة أمن المجتمع وسلامته، مؤكدًا أن حماية الوطن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جميع الجهود.
حمى الله الأردن، وحفظ أبناءه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أخبار متعلقة
-
صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر
-
اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن
-
هل تسقط صلاة الجمعة إن وافقت أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل
-
ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية
-
الأطفال يشكلون أكثر من 40% من إجمالي المستفيدين من برامج المعونة
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
2.5 مليون دينار دعم حكومي لتعزيز مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الاستراتيجي من السلع
-
الأردن يتحرى هلال شوال الخميس