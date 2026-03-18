اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من مرتبات مديرية الأمن العام، الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الوطني في ملاحقة الخارجين على القانون، وهم: الملازم أول مراد اسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات.





ويؤكد الاتحاد، وهو يستذكر تضحيات نشامى الوطن، أن هذه الأرواح الطاهرة التي ارتقت دفاعًا عن أمن الأردن واستقراره ستبقى رمزًا للفداء والالتزام بالواجب، وأن ما يقدمونه من تضحيات جسام يُجسّد أسمى معاني الانتماء والمسؤولية الوطنية.



كما يتقدم الاتحاد بأحر مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الشهداء ورفاقهم في السلاح، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل.



ويشدد الاتحاد على دعمه الكامل لجهود الأجهزة الأمنية في التصدي لآفة المخدرات، وكل من يسعى إلى زعزعة أمن المجتمع وسلامته، مؤكدًا أن حماية الوطن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جميع الجهود.



حمى الله الأردن، وحفظ أبناءه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.





