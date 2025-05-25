اتحاد الكتاب يختتم احتفالاته بعيد الاستقلال بأمسية شعرية

الوكيل الإخباري- اختتم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين مساء أمس السبت، في مقره بعمان، فعالياته الاحتفالية التي استمرت أربعة أيام، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79 للمملكة، بأمسية شعرية وطنية.

وأدارت الأمسية عضو الاتحاد الدكتورة نداء أبو فردة، وشارك فيها من أعضاء الاتحاد الشعراء عبد الرحمن المبيضين، وحكمت العزة، والدكتور صائب القاضي، والدكتور تيسير أبو عرجة، ونعمة العزة، وجوهرة السفاريني، وصالح خليفة، وضيغم القسوس، وعلي القيسي، وريما الشهوان، وصبحي الششتاوي، وخليل اطرير، ومحمد سعيد المومني، كما شارك من ضيوف الأمسية الشاعران علي الفاعوري، ممثلا عن دارة الشعراء ورئيس ملتقى البيت العربي صالح الجعافرة.

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