اتحاد الكتاب يختتم احتفالاته بعيد الاستقلال بأمسية شعرية

وأدارت الأمسية عضو الاتحاد الدكتورة نداء أبو فردة، وشارك فيها من أعضاء الاتحاد الشعراء عبد الرحمن المبيضين، وحكمت العزة، والدكتور صائب القاضي، والدكتور تيسير أبو عرجة، ونعمة العزة، وجوهرة السفاريني، وصالح خليفة، وضيغم القسوس، وعلي القيسي، وريما الشهوان، وصبحي الششتاوي، وخليل اطرير، ومحمد سعيد المومني، كما شارك من ضيوف الأمسية الشاعران علي الفاعوري، ممثلا عن دارة الشعراء ورئيس ملتقى البيت العربي صالح الجعافرة.
وفي مستهل الأمسية التي نظمتها اللجنة الثقافية في الاتحاد، ألقى رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان كلمة قال فيها: إن استقلال الأردن، الذي تحقق عام 1946، كان له تأثير كبير على تمكين الأدباء والكتاب الأردنيين بعدة طرق؛ أهمها ترسيخ وتعزيز حضور الهوية الوطنية، مما الهم الكتاب والأدباء للتعبير عن هذه الهوية والاعتزاز بها.
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