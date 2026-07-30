اتحاد الكرة يلزم عدة أندية بتسديد مستحقات مالية للاعبين وكوادر فنية

الوكيل الإخباري- أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، قرارات تتعلق بعدد من القضايا المالية المقدمة إليها، والتي شملت أندية الوحدات والفيصلي والسلط والرمثا والحسين إربد، ضمن منافسات دوري المحترفين.

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وتضمنت القرارات، إلزام نادي الوحدات بتسديد مستحقات مالية لصالح عدد من لاعبيه السابقين، حيث أقرت اللجنة مبلغ 22,805 دنانير للاعب يزن العرب، و18,245ديناراً للاعب بهاء فيصل، و 2,350 ديناراً للمعد البدني أحمد طلبة، و2,085 ديناراً للاعب زيد جابر، و2,500 دينار للاعب سليم عبيد.



كما شملت القرارات المتعلقة بالنادي الفيصلي، تسديد مبلغ 7,450 ديناراً للمدرب السابق حاتم عقل، و 4,424 ديناراً لصالح أحمد خزاعلة، إضافة إلى 370 دينارا للمعد البدني غازي الكيلاني.



وفيما يخص نادي السلط، أقرت اللجنة مستحقات مالية لصالح كل من مهند سمرين، وياسر الرواشدة، ومحمد أبو حشيش، ومحمد المشة، ومحمد الرازم، بقيمة إجمالية بلغت 36,200 دينار.



كما تضمنت القرارات نادي الرمثا، حيث أقرت اللجنة إلزام النادي بتسديد مستحقات مالية لصالح عدد من لاعبيه السابقين، وهم يوسف أبو الجزر، ومهند خير الله، ومحمد حسين، وعبدالله سمارة، وعلي الذيابات.

وشملت القرارات كذلك نادي الحسين إربد، بإقرار مبلغ 900 دينار لصالح اللاعب محمود حتاملة.