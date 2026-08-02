اتحاد المزارعين يوجه إرشادات لحماية الثروتين الحيوانية والنباتية خلال موجة الحر

وقال المهندس العوران في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الموجة تعد الأولى التي تتعرض لها المملكة خلال هذا الموسم، مؤكدا أن خبرة المزارع الأردني وتعامله السابق مع ظروف جوية مماثلة، إلى جانب التزامه بالتوصيات الصادرة عن الاتحاد والجهات المعنية، كفيل بتجاوز أثر هذه الموجة والتخفيف من حدتها على المزروعات والمواشي.
وأوضح أن الاتحاد يهيب بمربي المواشي تجنب إخراجها إلى المراعي خلال ساعات الظهيرة، والاقتصار على ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخر، مع إبقاء صغار المواليد داخل أماكن مظللة ومحمية وعدم خروجها نهائيا، بالإضافة إلى تأمين الظل الكافي للمواشي عند عودتها من الرعي، وتوفير مياه الشرب باستمرار وإعطاء الفيتامينات اللازمة لمقاومة الإجهاد الحراري.
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