اتحاد المزارعين يوجه إرشادات لحماية الثروتين الحيوانية والنباتية خلال موجة الحر

الوكيل الإخباري- دعا مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مختلف مناطق المملكة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات السليمة للتعامل مع موجة الحر التي تؤثر على البلاد خلال الموسم الحالي، وذلك لتقليل الآثار السلبية المحتملة.

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وقال المهندس العوران في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الموجة تعد الأولى التي تتعرض لها المملكة خلال هذا الموسم، مؤكدا أن خبرة المزارع الأردني وتعامله السابق مع ظروف جوية مماثلة، إلى جانب التزامه بالتوصيات الصادرة عن الاتحاد والجهات المعنية، كفيل بتجاوز أثر هذه الموجة والتخفيف من حدتها على المزروعات والمواشي.