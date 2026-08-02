الأحد 2026-08-02 12:57 م

اتحاد المزارعين يوجه إرشادات لحماية الثروتين الحيوانية والنباتية خلال موجة الحر

سجلت إسبانيا خلال حزيران ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها الأربعاء معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   دعا مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مختلف مناطق المملكة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات السليمة للتعامل مع موجة الحر التي تؤثر على البلاد خلال الموسم الحالي، وذلك لتقليل الآثار السلبية المحتملة.

اضافة اعلان


وقال المهندس العوران في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الموجة تعد الأولى التي تتعرض لها المملكة خلال هذا الموسم، مؤكدا أن خبرة المزارع الأردني وتعامله السابق مع ظروف جوية مماثلة، إلى جانب التزامه بالتوصيات الصادرة عن الاتحاد والجهات المعنية، كفيل بتجاوز أثر هذه الموجة والتخفيف من حدتها على المزروعات والمواشي.


وأوضح أن الاتحاد يهيب بمربي المواشي تجنب إخراجها إلى المراعي خلال ساعات الظهيرة، والاقتصار على ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخر، مع إبقاء صغار المواليد داخل أماكن مظللة ومحمية وعدم خروجها نهائيا، بالإضافة إلى تأمين الظل الكافي للمواشي عند عودتها من الرعي، وتوفير مياه الشرب باستمرار وإعطاء الفيتامينات اللازمة لمقاومة الإجهاد الحراري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

فلسطين هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي

أخبار محلية بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 38

عربي ودولي ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 38

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

أخبار محلية "سلطة منطقة العقبة" تطلق مسارا للدراجات الهوائية في وادي رم لتعزيز السياحة البيئية

ورشة وطنية تبحث تطوير سلاسل قيمة الحبوب في الأردن

أخبار محلية ورشة وطنية تبحث تطوير سلاسل قيمة الحبوب في الأردن

الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة يعلن تأسيس ترايسمارت جروب

أخبار الشركات الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة يعلن تأسيس ترايسمارت جروب

عطلة

خاص بالوكيل الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر الحالي

الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن

أخبار محلية الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 