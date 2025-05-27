اتحاد النقل الدولي يُطلق أول تطبيق تدريبي بالعربية للسلامة المهنية

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الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ورشة إقليمية عقدها الاتحاد الدولي لعمال النقل، في العاصمة عمّان، حول تطبيق رقمي، لتدريب المدرّبين في مجال السلامة والصحة المهنية في العالم العربي، وبحضور السكرتير الإقليمي للمنطقة العربية بلال ملكاوي. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي للاتحاد، اليوم الثلاثاء، شارك في الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام، وبدعم من منظمة العمل الدولية، ممثلون عن نقابات النقل البحري والموانئ، في كل من قطر، عُمان، ليبيا، العراق، إلى جانب ممثلين عن النقابة العامة للعاملين في الموانئ بالأردن.



وقال ملكاوي، إن الورشة تضمنت جلسات متخصصة تناقش مجال الصحة والسلامة المهنية في قطاع النقل البحري، وفق الممارسات العالمية، والمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز قدرات النقابات العربية في هذا المجال، والتقليل من إصابات وحوادث العمل، للوصول إلى بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل.



وأضاف ملكاوي، أن التطبيق تم تطويره بواسطة خبراء متخصصين، وبإشراف منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى تدريب عشرات آلاف العاملين في القطاع البحري، مشيرًا إلى أن التطبيق يتكون من خمسة نماذج تدريبية، ومن يجتازها يتأهل لدخول تقييم نهائي يحصل بموجبه على شهادة معتمدة من منظمة العمل الدولية.



وأوضح أنه، بإمكان المشاركين المتأهلين عقد تدريب للعاملين في الموانئ، الأمر الذي يوسّع دائرة التدريب والشريحة المستفيدة، وينعكس إيجابًا على ثقافة العمال في النقل البحري في مجال السلامة والصحة المهنية.



وتابع أن التطبيق يُعد الأول من نوعه في العالم كأداة عملية في مجال التدريب على السلامة المهنية، كما أنه أول تطبيق يتم إطلاقه باللغة العربية، ليستفيد منه عمال المنطقة العربية بشكل عام، وعمال الموانئ في محافظة العقبة أيضًا، مشيرًا إلى أن إحصائيات إصابات العمل في القطاع البحري والوفيات الناجمة تتطلب حلولًا مبتكرة في تعزيز مهارات العمال في السلامة والصحة المهنية.



وبيّن ملكاوي، أن الورشة تأتي ضمن أنشطة الاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي يتخذ من العاصمة عمّان مقرًا له، لدعم النقابات العمالية العربية وتمكينها، معربًا عن أمله بتحقيق الفائدة المرجوة من التطبيق من خلال تأهيل مدرّبين في السلامة والصحة المهنية، ما يُسهم في معالجة أسباب حوادث العمل، وضبط المخاطر التي تهدد العمال وتؤثر على سلامتهم، وتحول دون الوصول إلى بيئة عمل آمنة.