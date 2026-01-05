الإثنين 2026-01-05 07:51 م

اتحاد شركات التأمين يدعو للتعامل مع شركات ووسطاء مرخصين

أرشيفية
الإثنين، 05-01-2026 07:20 م

الوكيل الإخباري- دعا الاتحاد الأردني لشركات التأمين المواطنين الذين يعتزمون تأمين مركباتهم لاستكمال إجراءات الترخيص الى التأكد من أنهم يتعاملون مع وسطاء/ شركات مرخصة لضمان حقهم بالتأمين.

ونصح الاتحاد في بيان المواطنين بالتعامل مع مكتب التأمين الإلزامي الموحد المعني بإصدار عقود التأمين الإلزامي وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات من خلال كوادر مؤهلة ومدربة لهذه الغاية، سواء من خلال مكاتبه الموجودة داخل مراكز الترخيص أو ضمن المركبات المتنقلة للحصول على عقود التأمين الإلزامي للمركبات وفقا للأسعار والشروط المحددة والمسعرة من البنك المركزي الأردني، موضحا أن هذه المكاتب ترسل رسائل نصية موثوقة للمؤمّن تتضمن المبلغ المدفوع وقسط التأمين المثبت في عقد التأمين الإلزامي للمركبات.

ودعا الاتحاد المواطنين في حال الطلب منهم مبالغ أعلى من الكلفة الحقيقة التوجه للجهات الحكومية ومكاتب الترخيص للتأكد من عقود التأمين سواء الإلزامي والتي تصدر حصرا من خلال المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات أو من خلال فروع أو الوكلاء أو مكاتب التأمين المرخصة من البنك المركزي الأردني لإصدار عقود التأمين الشامل.

 
 


