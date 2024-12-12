اتحاد عمال الأردن يبحث أوجه التعاون مع "العمل الدولية"

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اليوم، مع نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية "سيليست دريك"، خلال زيارة لها للاتحاد؛ أوجه التعاون والتنسيق وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور نائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب، والمنسقة القطرية لمكتب المنظمة بالأردن، آمال موافي. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي للاتحاد، أكد الفناطسة، أهمية الشراكة التي تجمع الاتحاد بمنظمة العمل الدولية، والتي أثمرت بتنفيذ عدد من المشاريع التي تعنى بتعزيز الحقوق والحماية لشرائح عمالية مختلفة سيما ما يتصل بحقوق المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة لها، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم شؤون العمالة السورية. مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل وفق نهج الحوار الاجتماعي ويؤمن بتعزيز أدواته لمواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على سوق العمل والانتهاكات التي تعصف بقضايا العمال وتؤثر سلبا على حقوقهم.



وأعرب الفناطسة، عن امتنانه لمنظمة العمل الدولية ودعمها للبرامج والمشاريع التي تعزز معايير العمل اللائق في الأردن، وتستهدف قطاعات عمالية مختلفة على المستوى الوطني وتسهم بتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق العمالية استنادا إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها ذات الصلة.



واستعرض الفناطسة، أبرز ملامح خطة الاتحاد الإصلاحية التي بدأ بتنفيذها هذا العام بهدف تعزيز دور الاتحاد، وإصلاح الهياكل والأطر النقابية المنضوية تحت مظلته، للنهوض به كمظلة عمالية وطنية تقوم بدورها بالدفاع عن حقوق العمال وتسعى لتمثيل مصالحهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.



من جهتها، أبدت "دريك" استعداد منظمة العمل الدولية للتعاون مع الاتحاد لتنفيذ مشاريع مشتركة تركز على تعزيز العمل اللائق في قطاعات وأنشطة اقتصادية، وزيادة عضوية الانتساب للنقابات العمالية من خلال توسيع مظلة التنظيم ليشمل قطاعات عمالية مختلفة، إلى جانب دعم عملية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ( عمال، أصحاب عمل، حكومة) لمواجهة التحديات التي تؤثر على عمال الأردن.



وثمّنت "دريك"، جهود الاتحاد الإصلاحية، والرؤية الجديدة التي تحكم مسيرة عمله وفق مبادئ الحوكمة والديمقراطية والمشاركة، مشيدة، في الوقت ذاته، بتشكيل لجان للمرأة والشباب ضمن أطر الاتحاد التنظيمية، الأمر الذي يسهم بتمكينهم في العمل النقابي ويعزز مشاركتهم الاقتصادية.