اتحاد كرة القدم: بعثة المنتخب الوطني تصل ظهر الجمعة إلى عمّان

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم ستعود ظهر الجمعة، إلى عمّان قادمة من العاصمة العُمانية مسقط.



وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

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