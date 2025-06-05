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اتحاد كرة القدم: بعثة المنتخب الوطني تصل ظهر الجمعة إلى عمّان

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم ستعود ظهر الجمعة، إلى عمّان قادمة من العاصمة العُمانية مسقط.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

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وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، على نظيره العُماني بـ3 نظيفة في مسقط في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويلتقي"النشامى" مساء الثلاثاء نظيره العراقي على ستاد عمّان الدولي.

وعمّت الأفراح العاصمة عمّان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

 

 
gnews

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