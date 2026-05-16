اتحاد كرة القدم: طرح تيشيرت المنتخب الوطني بالأسواق في 23 أيار

وأضاف الدعجة، أن الاتحاد سيطرح نسختين من القميص؛ الأولى مطابقة لتلك التي سيرتديها اللاعبون بسعر 40 ديناراً، والثانية مخصصة للجماهير بسعر 25 ديناراً.
وأشار إلى أن تصميم القميص يحمل رمزية تراثية وثقافية تعكس الهوية الأردنية، مؤكداً أن الكميات المطروحة ستكون كافية لتلبية الطلب.
ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأردني: السميري أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب
-
هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية عالمية بالتزامن مع كأس العالم
-
الشواربة: عمّان تتحرك بخطط ذكية نحو مدينة أكثر استدامة وجودة حياة
-
وزير الشباب: وزعنا نظاما جديدا لترخيص الأندية لتحصل على تغذية راجعة بشأنه
-
توضيح من المومني حول ما أُثير تعقيبًا على تصريحاته في منتدى "تواصل"
-
الصفدي يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية بلغاريا تعزيز العلاقات الثنائية
-
المومني: سرعة المعلومة مهمة .. لكن الدقة أولًا
-
ولي العهد: جوهر منتدى تواصل هو التفكير بفرص الغد وابتكار أفكار تواكب التغيير