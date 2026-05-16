السبت 2026-05-16 08:12 م

اتحاد كرة القدم: طرح تيشيرت المنتخب الوطني بالأسواق في 23 أيار

السبت، 16-05-2026 05:24 م
الوكيل الإخباري-  قال نائب الأمين العام لاتحاد كرة القدم، فليح الدعجة، السبت، إنّ قميص المنتخب الوطني الجديد الخاص بالمشاركة في كأس العالم سيُطرح في الأسواق اعتباراً من 23 أيار الحالي.اضافة اعلان


وأضاف الدعجة، أن الاتحاد سيطرح نسختين من القميص؛ الأولى مطابقة لتلك التي سيرتديها اللاعبون بسعر 40 ديناراً، والثانية مخصصة للجماهير بسعر 25 ديناراً.

وأشار إلى أن تصميم القميص يحمل رمزية تراثية وثقافية تعكس الهوية الأردنية، مؤكداً أن الكميات المطروحة ستكون كافية لتلبية الطلب.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.
 
 


