اتحاد كرة القدم يؤكد حماية حقوق النشامى

10:35 م

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم اعتزازه الكبير بالجماهير الأردنية في مختلف أنحاء المملكة والعالم، مثمناً الشغف الوطني الذي يبديه الأردنيون في دعم المنتخب الوطني والاحتفال بإنجازاته، بما يعكس روح الانتماء والفخر التي تجمع أبناء الوطن. اضافة اعلان





وشدد الاتحاد في بيان اليوم السبت، على ترحيبه بكافة مظاهر الدعم الجماهيري والوطني للمنتخب الوطني، وتشجيعه المؤسسات والجهات المختلفة على المشاركة في الأجواء الوطنية الداعمة للنشامى، بما يجسد قيمة الإنجاز الرياضي كمشروع وطني جامع، وبما يتوافق مع أحكام القانون ويحفظ حقوق الاتحاد وشركائه التجاريين.



وأوضح أن شعارات الاتحاد الأردني لكرة القدم والمنتخب الوطني وأسماءهما وهوياتهما البصرية وعلاماتهما الرسمية تعد حقوقاً محمية ومسجلة وفق التشريعات النافذة في المملكة، كما أن تصاميم القمصان الرسمية للمنتخب الوطني مملوكة للاتحاد وتحمل علامة "Kelme" بصفتها شريك الملابس الرسمي، وهي علامة تجارية مسجلة ومحمية أصولياً.



وأضاف، إن حقوق استثمار صور لاعبي المنتخب الوطني، سواء الفردية أو الجماعية والثابتة أو المتحركة، تعود للاتحاد، ولا يجوز استخدامها لأغراض تجارية دون موافقة مسبقة.



وأشار الاتحاد إلى أن أي استخدام تجاري غير مرخص للعلامات أو الشعارات أو الهويات البصرية أو التصاميم الرسمية للقمصان أو صور لاعبي المنتخب الوطني، بما في ذلك إنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو بيع منتجات تحمل هذه الحقوق دون الحصول على الموافقات اللازمة، يعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها مسؤوليات مدنية وجزائية وفقاً لأحكام القانون.



وبين أن قمصان المنتخب الوطني والمنتجات الترويجية الرسمية متوفرة عبر نقاط البيع والقنوات المعتمدة، وتشمل مقر الاتحاد في مدينة الحسين للشباب، ومتجري شركة "كيلمي" في الصويفية وجبل الحسين، إضافة إلى بوليفارد العبدلي وتطبيق "طلبات"، مؤكداً أن أي منتجات تباع خارج هذه القنوات لا تعد منتجات أصلية أو رسمية.



وأكد الاتحاد أن حماية الحقوق الرسمية لا تهدف إلى الحد من المبادرات الوطنية أو مظاهر الفخر والدعم للمنتخب الوطني، مشيراً إلى ترحيبه بالمبادرات والمنتجات والأنشطة الاحتفالية الداعمة للأردن والنشامى، شريطة عدم استخدام أي علامات أو شعارات أو تصاميم أو صور محمية دون ترخيص.



ولفت إلى أنه أطلق شعار "النشامى" المخصص للجماهير، والمتاح للاستخدام المجاني في المبادرات المجتمعية والمواد والمنتجات الترويجية، في إطار تمكين الجماهير من التعبير عن دعمها للمنتخب بصورة قانونية ومنظمة.



كما أعلن الاتحاد بدء التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة إنفاذ القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على حقوقه وحقوق شركائه، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية لاتخاذ الإجراءات المدنية والجزائية عند الاقتضاء.





