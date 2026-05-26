اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل

02:36 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، الثلاثاء، عن مفاجأت ستطلق الفترة الأسبوع المقبل؛ من بينها إطلاق الأغنية الرسمية للمنتخب الوطني.





وأكّدت نصار، أن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم العالمية تمثل فرصة للاحتفال بالأردن وإظهار قدراته وإمكاناته أمام العالم أجمع.



وأوضحت أن القائمة الأولية ضمت 52 لاعباً، وتم تقليصها إلى 30 لاعباً مع انطلاق المعسكر في 21 مايو، مع إمكانية إجراء تغييرات إضافية بعد المباريات الودية، قبل اعتماد القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعباً، مؤكدة أن هذه القرارات الفنية تعود للجهاز الفني وفقاً لمستوى الجاهزية والإصابات.



يشار إلى أن منتخب النشامى سيغادر إلى سويسرا الخميس 28 أيار حيث يلتقي مع أصحاب الأرض عند الرابعة -بتوقيت الأردن- مساء الأحد 31 أيار على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت غالن، فيما يغادر إلى أميركا لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييجو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.



ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.









