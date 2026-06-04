اتحاد كرة القدم يعلن نقاط بيع قميص النشامى

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، نقاط بيع قميص المنتخب الوطني "النشامى" أمام الجماهير، وذلك ضمن الاستعدادات لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.

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وأوضح الاتحاد أن القميص متوفر في متجر الجماهير بمقرّ الاتحاد، إضافة إلى فرعي "كيلمي" في الصويفية وجبل الحسين، إلى جانب إمكانية طلبه عبر تطبيق "طلبات".



وأشار الاتحاد إلى أنّ البيع سيبدأ أيضا في بوليفارد العبدلي اعتبارا من 7 حزيران الحالي، كما يمكن الحصول على القميص من خلال متجر "كيلمي" الإلكتروني.



وستكون القمصان متوفرة بكافة الألوان التي أطلقها الاتحاد، وبكميات تلبي الطلب الجماهيري المتوقع.



وتتوفر نسخ القميص بعدة فئات؛ إذ يبلغ سعر نسخة الجماهير 27 دينارا للونين الأبيض والأحمر، فيما يبلغ سعر النسخة باللون الأسود 40 دينارا، بينما يبلغ سعر نسخة اللاعبين 60 دينارا.



ويعمل الاتحاد على توفير مخزون كافٍ من القمصان، لضمان استمرارية التوريد وتلبية الطلب المتزايد على قمصان النشامى مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.



وفي 18 أيار 2026، أطلق الاتحاد القميص الرسمي لمنتخب النشامى لبطولة كأس العالم 2026، والذي استلهم عناصره من الهوية والثقافة الأردنية.



ويأتي تصميم القميص الجديد للمنتخب الوطني ليروي قصة هوية أصيلة تضرب جذورها في عمق الزمن، من خلال منظومة بصرية تستلهم رموزاً بارزة في الثقافة الأردنية، بما يعزز حضور الهوية الوطنية على الساحة الكروية العالمية.



وصُمم قميص النشامى بأيدٍ أردنية، حيث أسهمت المصممة دانية اللوزي والمصمم الحروفي حسين الأزعط في تجسيد الهوية الأردنية داخل تفاصيل التصميم، من خلال تحويل الرموز الوطنية والتراثية إلى لغة بصرية معاصرة تعكس عمق الانتماء وروح التحدّي الرياضي، وتبرز ملامح الهوية الأردنية بأسلوب إبداعي حديث.