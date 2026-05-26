اتحاد كرة القدم يكشف لون قميص النشامى أمام الأرجنتين

وأضافت نصار أن المنتخب الوطني "النشامى" سيظهر بالقميص الأسود المزدان بالسوسنة السوداء في بعض المباريات الودية، مشيرة إلى أن هذا القميص تحديدا لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وفيما يتعلق بالقمصان الجديدة، أعربت نصار عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الجماهيري الواسع معها، موضحة أن التصاميم تعكس الهوية الأردنية والرموز الوطنية، وجاءت بتوجيه من سمو الأمير علي بن الحسين لإدخال الشماغ الأردني بطريقة عصرية على الأكتاف.
وأوضحت أن المنتخب سيخوض أول مباراتين في مدينة سان فرانسيسكو أمام الجزائر والنمسا، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام الأرجنتين في مدينة دالاس، مؤكدة أن الجماهير الأردنية بدأت بالفعل التحضير للحضور والمؤازرة.
-
أخبار متعلقة
-
المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد
-
الأمير علي يوجه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم
-
اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل
-
كورنيش البحر الميت يشهد ليلة وطن احتفالية بحضور 8 آلاف شخص بمناسبة عيد الاستقلال
-
الطلب على السيارات السياحية يرتفع في الأردن قبل عيد الأضحى
-
حركة تجارية نشطة في أسواق عجلون استعدادا لعيد الأضحى
-
الرصيفة: تجار الأضاحي يثمنون قرار تخفيض رسوم ترخيص الحظائر وتوحيد موقعها
-
صندوق الأمان: وسام الاستقلال يتوج مسيرة عقدين من تمكين الشباب الأيتام برؤية ملكية سامية