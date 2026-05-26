اتحاد كرة القدم يكشف لون قميص النشامى أمام الأرجنتين

الوكيل الإخباري- قالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، الثلاثاء، إنّ المنتخب الوطني لكرة القدم، سيرتدي القميص الأبيض أمام منتخبي الأرجنتين والنمسا، والأحمر أمام الجزائر، خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وأضافت نصار أن المنتخب الوطني "النشامى" سيظهر بالقميص الأسود المزدان بالسوسنة السوداء في بعض المباريات الودية، مشيرة إلى أن هذا القميص تحديدا لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وفيما يتعلق بالقمصان الجديدة، أعربت نصار عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الجماهيري الواسع معها، موضحة أن التصاميم تعكس الهوية الأردنية والرموز الوطنية، وجاءت بتوجيه من سمو الأمير علي بن الحسين لإدخال الشماغ الأردني بطريقة عصرية على الأكتاف.